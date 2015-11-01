Son Dakika:
 
       

Son haberler

Fotoğraf-Video

Tofaş ilk çeyrekte üretimin yüzde 75’ini ihraç etti

Tofaş ilk çeyrekte üretimin yüzde 75’ini ihraç etti

Peugeot 208 1.2 benzinli Puretech Allure test

Peugeot 208 1.2 benzinli Puretech Allure test

Tofaş kapasiteyi arttırdı ödülü kaptı

Tofaş kapasiteyi arttırdı ödülü kaptı

Otoda 2017 yerli yılı mı oluyor?

Otoda 2017 yerli yılı mı oluyor?

Karsan Yeni Jest+’ı tanıttı

Karsan Yeni Jest+’ı tanıttı

Dünyanın en güçlü ve en hızlı Jeep’i

Dünyanın en güçlü ve en hızlı Jeep’i

2017’nin toplam pazar lideri Renault

2017’nin toplam pazar lideri Renault

En çok tercih edilen spor otomobil Ford Mustang

En çok tercih edilen spor otomobil Ford Mustang

Peugeot kompakt hatchback 308’i yeniledi

Peugeot kompakt hatchback 308’i yeniledi

Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline test

Volkswagen Passat 1.6 TDI Highline test

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault segment test toyota tüketim türkiye yeni

Euromaster’dan yağ kampanyası

Euromaster’dan yağ kampanyası
20 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

Euromaster, yağ değişimi kampanyasıyla otomobil sahipleri için çok avantajlı bir başka fırsata daha imza atıyor. Güvenilir, kaliteli ve hızlı servis anlayışıyla dikkat çeken Euromaster, Mobil1 motor yağlarında başlattığı kampanya kapsamında 31 Mayıs tarihine kadar 119 TL + KDV’ye yağ değişim fırsatı sunuyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yine çok avantajlı bir kampanyayla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Yağ değişimi kampanyasına katılan Euromaster servis noktalarında, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 119 TL + KDV’ye Mobil1 markalı ürünlerle yağ değişimi fırsatı sunuluyor. Ücretsiz check-up imkânı da sunan Euromaster servislerinde, konusunda uzman servis çalışanları, otomobil sahiplerinin en doğru motor yağını seçmesine de yardımcı oluyorlar. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir motor için uzmanlar, motor yağının düzenli olarak kontrol edilmesini ve yılda en az bir kere değiştirilmesini öneriyorlar. Mobil1 ürünleri, dizel motorların 225 bin kilometreden sonra bile ilk günkü gibi performans sergilemesini sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Yağ değişimi neden yapılır, faydaları nelerdir?

Motor yağı zamanla bozulup etkisini yitireceğinden, düzenli kontroller ve yılda en az bir kez yağ değişimi gereklidir. Motor yağının bozulmasına sebep olan etkenlerin başında şehir içi kullanımlar, yüksek devirli sürüşler, yanma kalıntıları, nem ve toz gelir. Motor yağı yapılan basıncın metale zarar vermesini engeller. Yenilenen motor yağı uzun vadede motorun yanmasını, motorun aşınmasını ve motorun aşırı ısınmasını önler. Yağ değişimi motorun ömrünü uzatır, aracın performansını iyileştirir ve yakıt tasarrufu sağlar. Bu sayede büyük bütçeler ayırarak aldığınız aracınızı daha uzun süre kullanıp, yakıt tüketiminizi optimize ederek bütçenize de zarar vermemiş olursunuz.

,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr