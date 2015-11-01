Euromaster’dan yağ kampanyası

20 saat önce

Euromaster, yağ değişimi kampanyasıyla otomobil sahipleri için çok avantajlı bir başka fırsata daha imza atıyor. Güvenilir, kaliteli ve hızlı servis anlayışıyla dikkat çeken Euromaster, Mobil1 motor yağlarında başlattığı kampanya kapsamında 31 Mayıs tarihine kadar 119 TL + KDV’ye yağ değişim fırsatı sunuyor.

Michelin Grubu çatısı altında ülkemizde 52 ilde 200’e varan servis noktası ile lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster, yine çok avantajlı bir kampanyayla otomobil severlerin karşısına çıkıyor. Yağ değişimi kampanyasına katılan Euromaster servis noktalarında, 31 Mayıs tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında 119 TL + KDV’ye Mobil1 markalı ürünlerle yağ değişimi fırsatı sunuluyor. Ücretsiz check-up imkânı da sunan Euromaster servislerinde, konusunda uzman servis çalışanları, otomobil sahiplerinin en doğru motor yağını seçmesine de yardımcı oluyorlar. Sağlıklı ve uzun ömürlü bir motor için uzmanlar, motor yağının düzenli olarak kontrol edilmesini ve yılda en az bir kere değiştirilmesini öneriyorlar. Mobil1 ürünleri, dizel motorların 225 bin kilometreden sonra bile ilk günkü gibi performans sergilemesini sağlamasıyla dikkat çekiyor.

Yağ değişimi neden yapılır, faydaları nelerdir?

Motor yağı zamanla bozulup etkisini yitireceğinden, düzenli kontroller ve yılda en az bir kez yağ değişimi gereklidir. Motor yağının bozulmasına sebep olan etkenlerin başında şehir içi kullanımlar, yüksek devirli sürüşler, yanma kalıntıları, nem ve toz gelir. Motor yağı yapılan basıncın metale zarar vermesini engeller. Yenilenen motor yağı uzun vadede motorun yanmasını, motorun aşınmasını ve motorun aşırı ısınmasını önler. Yağ değişimi motorun ömrünü uzatır, aracın performansını iyileştirir ve yakıt tasarrufu sağlar. Bu sayede büyük bütçeler ayırarak aldığınız aracınızı daha uzun süre kullanıp, yakıt tüketiminizi optimize ederek bütçenize de zarar vermemiş olursunuz.