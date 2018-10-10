Eylül şampiyonu Civic için yeni fırsatlar

Honda, Ağustos ve Eylül aylarında model bazlı satışlarda 1’inciliği yakalayan Civic için Ekim ayı kampanyası başlattı. Civic Sedan ve Civic Hatchback sahibi olmak isteyenlere Ekim ayı boyunca geçerli olacak 30 bin TL kredi kullanımına 12 ay için yüzde 0 faiz; 50 bin TL kredi kullanımına ise 24 ay için yüzde 1,49 faiz fırsatı sunuyor.

Hem ekonomi hem de performans anlamında tüm tüketicilerin beklentisini rahatlıkla karşılayan Honda Civic Sedan ve Civic Hatchback modellerinde Ekim ayı kampanyası başladı. ODD verilerine göre 2018 yılının Ağustos ve Eylül aylarında en çok satılan model olan Honda Civic’e Ekim ayında sahip olmak isteyenlere kampanya kapsamında özel faiz fırsatları sunuluyor. Ekim ayı boyunca Honda Civic Sedan ya da Hatchback alımlarında 30 bin TL kredi kullanımına 12 ay vade ile yüzde 0 faiz; 50 bin TL kredi kullanımına ise 24 ay vade ile yüzde 1,49 faiz imkânı sağlanıyor.

Yeni dizel otomatik seçeneği ile segmentinde en çok tercih edilen modellerden biri olan Civic’te benzinli, LPG’li, turbo ve dizel olmak üzere 4 farklı motor sunuluyor. Performansı, yakıt verimliliği, güvenliği, iç mekân kalitesi ve ferahlığı ile kompakt sınıfa yeni standartlar getiren Civic modellerine, Ekim ayı boyunca devam edecek avantaj kapsamında kolaylıkla sahip olunabiliyor.