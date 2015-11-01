Ferrari tasarım ödülünü kaptı

Ferrari, Red Dot Tasarım Ödülleri kapsamında “Best of the Best” ödülüne layık görüldü. J50 modeli, “2017 Yılın Ürün Tasarımı” kategorisinde ödüllendirildi.

Bu yıl kuruluşunun 70’inci yılını kutlayan, dünyada süper spor otomobilin simgesi Ferrari, otomotiv sektörünün en prestijli ödüllerinden birisi olan Red Dot Tasarım Ödülleri’nde yine dikkatleri üzerine çekti. Üst üste üç yıldır ödüllendirilen Ferrari, J50 modeliyle “2017 Yılın Ürün Tasarımı” kategorisinde ödül sahibi oldu. Flavio Manzoni önderliğinde tasarlanan J50, markanın Japonya’daki 50’inci yılı anısına sadece 10 adet üretilecek. Öte yandan Ferrari GTC4Lusso, LaFerrari Aperta ve 458 MM Speciale modelleri de sanata ilham veren yüksek tasarım özellikleriyle Red Dot Tasarım Ödülüne layık görüldü. Almanya, Essen’deki Aalto Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen ödül töreninde, GTC4Lusso her koşulda yüksek performans vaat eden ve dört kişiyi yaşam alanında ağırlayabilen yapısıyla fark yaratırken LaFerrari Aperta, Ferrari’nin Formula 1’deki bilgi birikimi ve deneyimini üstsüz bir karoserle harmanlayan özellikleriyle ön plana çıktı. Ferrari 458 MM Speciale ise sürücülerin özel beğenileri doğrultusunda seçilebilen kişiselleştirme olanaklarıyla sipariş edilebiliyor.