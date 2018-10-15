SpIder efsanesi geri döndü

Fiat’ın 1960’lardaki yıldızlarından 124 Spider, yeni nesliyle yollara boy göstermeye başladı. Nostaljik tasarımı ve sportif çizgileriyle araç, sürüş keyfi hakkındı yeterince bilgi veriyor

GÖKHAN KARA

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, köklü tarihinde pek çok efsane modele imzasını attı. Geliştirdiği kompakt modellerle tüketicinin dikkatini çekmeyi başaran marka, 1960’lara damgasını vuran üstsüz modeli 124 Spider’ı yeniden yollara çıkardı. Markanın Mazda ile yaptığı işbirliği çerçevesinde geliştirdiği yeni aracı, nostaljik olduğu kadar sportif de görünen tasarımı ve güçlü motoruyla öne çıkıyor. Bu ay otomatik vitesli versiyonuyla konuğumuz olan yeni 124 Spider, atasının başarısını sürdürmeyi hedefliyor.

2 KİŞİYE YETERLİ ALAN VAR

Markanın 1966’da üretimine başladığı ve 1985’e kadar ürettiği efsane modelinin genel hatlarını, modern çizgilerle birleştiren marka, ortaya kendine baktıran bir otomobil çıkarmış. İri farları, geniş motor kaputu ve basık tasarım, aracın tam bir roadster olduğunu vurguluyor. Bir roadster için olmazsa olmaz denilebilecek arkadan itiş de, aracın keyifli kullanımına destek veriyor. 4 metrelik uzunluğu, 1.74 metrelik genişliği ve 1.23 metrelik yüksekliğiyle son derece kompakt boyutlara sahip olan 124 Spider’ın aks aralığı ise 2.31 metre. Boyutları Japon akrabasıyla benzer olsa da, 124 Spider bambaşka bir tasarıma sahip. Marka, iç mekanda ise bu düşüncesinden vazgeçmiş. Sadece 2 kişiye yer olan kokpit, küçük gibi görünse de, içeri yerleşildiğinde vücudu adeta eldiven gibi sarıyor. Bu sayede yeterli alan sağlanmış oluyor. Tabii bu manuel olarak açılan tente kapalıyken geçerli. Yaklaşık 2 saniyede açılan tente, özgürlük hissini maksimum seviyeye çıkarıyor. Alçak oturma pozisyonu ve arka rüzgarlık, tavan açıkken iç mekanda türbülans oluşmasını önlüyor. Sadece 140 litrelik hacme sahip olan bagaj, uzun yolculuklara göre değil.

140 BEYGİRLİK TURBO MOTOR

Fiat, 124 Spider’da 1.4 litrelik MultiAir motora görev veriyor. Turbo beslemeli 4 silindirli ünite, 140 beygir güç ve 240 NM tork üretiyor. Gücünü 6 ileri tam otomatik şanzımanla arka tekerleklere ileten motor, 1070 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 7.6 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 214 kilometrelik maksimum sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan motor, çok da müsrif değil. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.6 litre. 45 litrelik depoyla 680 kilometre yol yapmak mümkün. Bizim kullanımımızda 8 litrelik ortalama elde etsek de sakin sürüş stilini benimseyenler rahatlıkla 7 litrenin altına inebilir. Yol tutuş yeteneği de oldukça başarılı olan otomobil, düşük viteslerdeki hızlanmalarda arkasına bırakmaya istekli. Kontrollü gelişen bu durum, sürüş keyfini artırıyor. Seri kullanıma da rahatlıkla cevap veren otomobil, çizgisi bozulmadığı sürece son derece iyi tutunuyor. Sert süspansiyonlar sebebiyle konfor seviyesini konuşmaya çok da gerek yok.

DONANIM LİSTESİ ÇOK ZENGİN

Classica ve Lusso isimli iki farklı donanımla sunulan araç, bize daha zengin olan Lusso ile konuk oldu. Bu seviyede ESP, TCS, yokuş kalkış desteği, ön ve yan hava yastıkları, gündüz farları, park sensörü ve geri görüş kamerası, çift çıkışlı krom egzozlar, alüminyum takla barları, 17 inçlik alaşım jantlar, manuel açılıp kapatılabilen kumaş tavan, otomatik klima, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi, deri döşeme, 7 inçlik multimedya ekranı, çift US girişi gibi uzun bir liste yer alıyor. Opsiyonel olarak sunulan Gusto Paketi’nde ise Full LED ön farlar, far yıkama, far ve yağmur sensörleri, adaptif ön farlar ve 9 hoparlörlü Bose ses sistemi yer alıyor.