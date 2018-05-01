Fiat 500L 1.6 Multijet Cross Plus testi

BU 500’ÜN BURNU HAVADA

Fiat 500L, crossover’ları andıran tasarımıyla öne çıkan Cross Plus versiyonuyla araziye göz kırpıyor. Standart modelden daha iri olan bu versiyon, Traction+ sistemiyle 4×2’den fazlasını sunuyor

GÖKHAN KARA

İtalyan otomotiv devi Fiat, yeni dönem stratejisindeki ana model olan 500 ailesini güncelledi. Markanın aileleri hedef alan modeli 500L, yenilenen tasarımıyla daha kaslı hale gelirken Rockstar isimli sportif versiyon, artık yeni bir isimle yoluna devam ediyor. Cross Plus ismini alan yeni ‘crossover’ versiyon, bu tanımı hak edecek detaylarla şekillendirilmiş. Bu ay konuğumuz olan yeni 500L Cross Plus, çift renkli karoseri, heybetli tasarımı ve Traction+ sistemiyle standart bir 4×2 modelden daha fazlasını sunmayı başarıyor.

OFF-ROAD TİPİ TAMPONLAR

500L, Cross Plus ve Wagon (7 kişilik) olmak üzere 3 versiyonla pazara sunulan araç, Cross Plus kıyafetiyle çok daha iddialı görünüyor. Standart modelden 34 milimetre daha uzun, 16 milimetre daha geniş ve 21 milimetre daha yüksek olan bu versiyon, 17 inçlik şık alaşım jantları üzerine giydirilen 4 mevsim lastikleriyle de farkını ortaya koyuyor. Yeni ön panjur, off-road tipi ön ve arka tamponlar ve küçük dokunuşlar, yeni Cross Plus’ı çok yönlü bir otomobilin ihtiyacı olan herşeye sahip hale getiriyor. İç mekanda da benzer şekilde küçük farklılıklar göze çarpıyor. Yeni direksiyon simidi ve 7 inçlik dokunmatik ekrana sahip UConnect sistemi çok daha şık görünüyor. Cross Plus versiyonlardaki sürüş modu seçicinin kumandası ise artık klimanın altında yer alıyor. Sistem, artık yokuş iniş yardımcısına da sahip. Dışarıdaki sevimli tasarımın içerde devam etmesi kullanışlılığı da etkilememiş. Oldukça geniş olan iç mekanda hem ön hem arkada sunulan yaşam alanı ferah. 412 litrelik bagaj ise 3 bölmeli yapısıyla oldukça kullanışlı.

120 BEYGİRLİK GÜÇLÜ DİZEL

Araçta kullanılan 1.6 litrelik Multijet motor, ürün gamının en güçlü seçeneği. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen dizel ünite, 120 beygir güç ve 320 nm tork üretiyor. Net geçişlere sahip şanzıman, bilardo topunu andıran tasarımıyla dikkat çekici. 0-100 km/s ivmelenmesini 11.5 saniyede tamamlayan 1390 kilogramlık otomobil, saatte 183 kilometrelik son süratiyle de beklentileri rahatlıkla karşılıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.3 litre. Bizim kullanımımızda elde ettiğimiz ortalama ise 5.2 litre olarak yol bilgisayarına yansıdı. Sakin ve sabit hızlı sürüşlerde tüketimi daha da düşürmek zor değil.

HAFİF ARAZİDEN KAÇMIYOR

Cross Plus versiyonlarla standart olarak sunulan 4 mevsim lastikler ve zorlu sürüş şartlarında ilerlemeyi sağlayan Traction + sistemi, aracı standart bir 500L’den ayırıyor. Sistem;kum, çamur ve kar gibi kaygan yollarda çekişi ön tekerlekler arasında dengeleyerek yola standart 4×2 sistemine göre daha fazla tutunma sağlıyor. Tatlı sert süspansiyon sistemi sayesinde kuru zeminde de yol tutuş kabiliyeti yeterli seviyede. Performansıyla olduğu kadar başarılı frenleri de aracın olumlu özellikleri arasında yer alıyor.

DONANIM LİSTESİ UZUN

Yenilenen 500L’nin başlangıç fiyatı 110 bin 900 lira (Popstar, 2018 model yılı Mayıs) olarak belirlenmiş. Aynı motor seçeneğiyle (1.3 litre Multijet) Cross Plus için 8 bin lira daha ödemek gerekiyor. Bize konuk olan 1.6 litrelik dizelse 120 bin 900 liradan satılıyor. Cross Plus donanımında dinamik direksiyon tork kontrolü, ESP, ön/yan/perde hava yastıkları, devrilme önleyici sistem, sürüş modu seçici, yokuş kalkış ve yokuştan iniş sistemi, Traction+, 4 mevsim lastikler, off-road tipi ön/arka tampon, 17 inçlik alaşım jantlar, deri/kumaş koltuklar, hız sabitleyici, çift bölgeli otomatik klima, park sensörü ve 7 inç dokunmatik ekranlı UConnect multimedya sistemi gibi uzun bir liste sunuluyor.