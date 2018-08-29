FİAT 500X YENİLENDİ

Fiat SUV segmentindeki temsilcisi 500X’i yeni yüzüne kavuşturdu. Makyaj operasyonuyla birlikte yeni kalbe kavuşan 500X, 1.0 litrelik turbo benzinli üniteyle dikkat çekecek.

İtalyan üretici Fiat, SUV segmentindeki temsilcisi olan 500X’i yeniledi. Makyaj operasyonundan geçen otomobilin en büyük yeniliğiyse 1.0 litrelik benzinli motor oldu. Tasarım konusunda ise araçta en çok öne çıkan değişim yeni LED farlar. Standart olarak sunulmaya başlanan yeni LED far grubu Xenon’lara göre daha parlak. Stop grubunda da LED teknolojisini kullanmaya başlayan Fiat 500X, Urban, Cross ve City donanımlarıyla sunulacak. Cross donanım paketlerinde koruyucu tamponlarla birlikte daha çok macera sever bir hava katılmış.

İÇ MEKANDA YENİ RENKLİ EKRAN

İç mekânda bakacak olursak buradaki en büyük yenilik gösterge paneli. Üç dairesel elemana sahip gösterge panelinin ortasında ise 3.5 inçlik TFT ekran bulunuyor. Ayrıca yeni Techno deri döşeme ile sarılı ve radyo kontrolleri ile tamamlanmış direksiyon simidi de diğer önemli değişiklik olarak kabul edilmiş. Fiat yaptığı açıklamada bu yeni direksiyon simidinin ele daha iyi oturduğunu belirterek, artık 500X ile manevraların daha kolay hale geldiğini iddia etti.

1.0 LİTRELİK BENZİNLİ ÜNİTE

Yukarda da bahsettiğimiz gibi en büyük değişiklik, aracın kalbinde gerçekleşiyor. Firefly isimli turbo benzinli motorun 3 ve 4 silindirli seçenekleri Fiat 500X’te de yer aldı. Üç silindirli motor 1.0 litre hacminde ve 120 beygir güç, 190 Nm’de tork üreiyor. Aynı zamanda araçta birde 1.3 litrelik benzinli motora yer verilmiş. Altı ileri manuel şanzıman ve önden çekiş kombinasyonunun yanı sıra, altı ileri çift kavramalı DCT şanzıman ve önden çekişli olarak satın alınabilecek. Bu motorların dışında yine manuel şanzıman ve önden çekişli olarak sunulan 110 beygir güç üreten 1.6 litrelik atmosferik motor da ürün gamında yer alacak.

4 ÇEKERİ BİLE VAR

Dizel motor seçeneğinden de vazgeçmeyen Fiat 500X, 95 beygir gücünde 1.3 litrelik dizel motor manuel şanzıman ve önden çekişli, 120 beygirlik 1.6 litrelik motor çift kavramalı DCT ve önden çekişli, 2.0 litrelik dizel motor ise 9 ileri otomatik ve dört tekerlekten çekişli olarak satılacak.