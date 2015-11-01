Fiat Ankara’ya yeni bayi açtı

Fiat Ankara’ya yeni bayisini açtı. Daha önce Fiat’ın Başkent Ankara’da bulunan 5 ana bayisinden biri olan Ankara Oto, Çayyolu’ndaki yeni tesisini hizmete sundu.

Fiat, Ankara’da yeni bir tesisinin açılışını daha gerçekleştirdi. 24 yılı aşkın süredir Fiat markasını Ankaralılar’la buluşturmayı sürdüren Ankara Oto, Çankaya İlçesi’ne bağlı Çayyolu’ndaki entegre tesisini hizmete açtı. Ankara Oto Fiat bayisinin Çayyolu’ndaki yeni tesisinin açılış töreninde Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Cenk Çimen, Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ile Ankara Oto yetkilileri ile geniş bir davetli grubu katıldı. Fiat’ın gün geçtikçe zenginleşen ürün gamını Ankaralılara yaygın bir biçimde sunmayı hedefleyen Ankara Oto, 8 bin metrekareyi aşan kullanım alanına sahip yeni tesisinde satış, satış sonrası ve ikinci el hizmeti verecek.

İSTİHDAMA KATKI

Koç Holding Otomotiv Grup Başkanı Çimen açılış konuşmasında, Türkiye’de son dönemde en önemli gündem maddelerinden birinin istihdam olduğunu hatırlatarak, “Tofaş bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yaptı. Sadece geçen yıl, 3 bin 500 değerli arkadaşımızı Tofaş çalışanı olarak aramıza kattık. Bugün baktığımızda son derece akıllı yatırımlar yaptığımızı görüyoruz. Tofaş üretiminin yüzde 70’i ihracata; yüzde 30’u da iç pazara dayanıyor. AB pazarının geçtiğimiz yıl ve bu yıl büyümesiyle yaptığımız yatırımların meyvesini hızlı bir şekilde aldık” dedi. Çimen sözlerini şöyle sürdürdü: “Tofaş çatısı altıda, son 15 günlük dönemde 4 tesis açtık. Tofaş’ın temsil etmekte olduğu markaların bayiliği için çok sayıda talep alıyoruz. Bu da Tofaş’ın geldiği noktayı ve yaptığı yatırımların ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor.”

ANKARA’NIN EN ÇOK SATAN MARKASI

Başkent Ankara’nın ülkemiz otomotiv sektörü açısından önemli bir potansiyel barındırdığını belirten Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç ise açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki toplam otomotiv satışlarının yüzde 10’unun gerçekleştiği Ankara’da geçen yıl 90 bin adet araç pazara sunuldu. Bizler ise Fiat markası olarak Ankara’daki 5 bayimizle birlikte 10 bin adedin üzerinde araç satışı gerçekleştirdik. Açılışını gerçekleştirdiğimiz yeni tesisimiz ile bu başarının katlanarak devam edeceğine inanıyorum” ifadelerini kulandı. Fiat İş Birimi Direktörü Aytaç, “Bu yılın ilk 3 ayı itibariyle Ankara’da en çok satış gerçekleştiren marka olduk. Bu anlamda Ankara’daki tüm bayilerimizi kutluyoruz. Sadece satışta değil, satış sonrası hizmetlerde de başarılı performansımızı sürdürmeye yeni açılan bayimizle devam edeceğiz” yorumunu yaptı.

ÜSTSÜZ 124’DE BURADA

Son bir yılın Fiat markası için büyüme ve lansmanlar yılı olduğunun altını çizen Aytaç, “Egea Ailesi’yle başlayan yükseliş, Fiat 500 Ailesi’ndeki yeniliklerle devam etti. Hafif ticari araçtaki var olan gücümüzü otomobile de taşıdık ve her geçen gün yükselişimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Geçen ay lansmanın gerçekleştirdiğimiz Fiat markasının efsanevi modellerinden 124 Spider da portföyümüze katıldı. Otomotiv sektöründeki tecrübeleri ışığında bu muhteşem tesisi hem Fiat Ailesine hem de Ankara’ya kazandıran Ceylan Ailesi’ni ve tüm çalışma arkadaşlarımızı kutluyor ve tesisin hayırlı olmasını diliyorum” dedi. Fiat Ankara’ya yeni bayisini açtı. Daha önce Fiat’ın Başkent Ankara’da bulunan 5 ana bayisinden biri olan Ankara Oto, Çayyolu’ndaki yeni tesisini hizmete sundu.