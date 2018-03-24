60’lık delikanlı Mayıs’ta geliyor

Sınırlı sayıda üretilecek Fiat Collezione Serisi, 500C karoser tipinde otomatik vites seçeneği ile Mayıs ayında ülkemizde satışa sunulacak.

Tüm dünyada görkemli bir şekilde 60’ıncı yaşını kutlayan Fiat 500, yeni Collezione Serisi ile sürpriz yaptı. Otomotiv dünyasının stil ikonu 500’ün modayla olan ilişkisine vurgu yapan beyaz-gri Primavera ile beyaz-yeşil Acquamarina adı verilen karoser rengi kombinasyonlarıyla farklılaşan Collezione Serisi, 16 inçlik alüminyum alaşım jantları, krom detaylarla süslenen tamponları ve ayna kapaklarıyla dikkat çekiyor.

ÇİFT RENK KOMBİNASYONU

İç mekanda da karoserdeki gibi çift renk kombinasyonuna yer verilen 500 Collezione’de, modele özel çizgili ve fildişi deri-kumaş döşemelere yer veriliyor. Tıpkı bagaj kapağında olduğu gibi paspaslarında da Collezione imzasını taşıyan otomobilde, sınıfının en büyüğü olan 7 inç büyüklüğündeki Apple Car Play desteği sunan TFT Uconnect ekranı dikkat çekiyor. Tüm dünyada 2 milyondan fazla satan Fiat 500’ün yeni Collezione Serisi, ülkemizde otomatik vites seçeneği ile Mayıs ayında 500C versiyonuyla satışa sunulacak.