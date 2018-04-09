Fiat Connect ile kazaya ambulans çekilmeye bildirim

Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasıyla araçla sürücü arasından teknolojik bir bağ kuruyor. Servis takibinden çekici tarafından çekilmesine kadar takip eden uygulama olası bir kaza durumunda ambulans bile gönderiyor.

Gelişen ve sürekli değişen teknoloji furyasına ayak uyduran Fiat, otomobillerle yeni bir iletişim ağı kuruyor. ‘Fiat Yol Arkadaşım Connect’ ile yeni uygulamasını tanıtan marka, ilk etapta sadece Egea model ailesiyle uzaktan erişim teknolojisini sundu. Aracın elektronik kontrol ünitesine takılan bir cihazla aktif hale gelen Fiat Yol Arkadaşım Connect, Apple Store veya Google Play Store’dan indiriliyor. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, “Fiat Yol Arkadaşım Connect uygulamasına yeni bir Egea modeli satın alan müşterilerimizin yanı sıra mevcut Egea kullanıcıları da sahip olabilecek. Haziran ayı itibariyle ise Doblo ve Fiorino sahipleri de bu teknolojiyi kullanabilecek. Fiat Yol Arkadaşım Connect’i, kurulumu ve 1 yıllık üyelik ve şebeke bağlantısı dahil 590 TL fiyatla satışa sunuyoruz. Üyeliğin uzatılması yıllık 100 liralık ilave bedel ile mümkün olacak” dedi.

Uygulamayla birlikte,

Üyelik

Fiat Yol Arkadaşım uygulamasını Fiat araç sahipleri ve araç sahibinden onay alan kullanacaklar üye olabilmektedir.

Aracım

Araçta ne kadar yakıt olduğu ve sürüş menzilinin detayları görülebilir. Aracın akü durumu takip edilebilir. Aracın toplam kaç kilometrede olduğu ve bakıma ne kadar kilometre kaldığı bilgisi görülebilir.

Aracım Nerede?

Aracın haritadaki konumuna istenilen uzaklıktan erişilebilir ve ne kadar süredir park halinde olduğu bilgisi görülebilir. Yol tarifi alarak, harita üzerinden aracınızın konumuna rota çıkartılabilir.

Lastik Durumu

Aracın lastik basınç durum bilgisi görüntülenebilir. Lastik basınç değerleri ve olması gereken ideal değerler platform üzerinden verilir. Doğru lastik basınç değerlerinin kullanıcı ve araca sağladığı faydalar belirtilmektedir.

Uzaktan Kontrol

Mobil uygulama üzerinden aracın kapı ve bagaj kilitleri açıp kapatılabilir. Kapı ve bagajın kilitli olup olmadığı bilgisine erişilebilir. Bu komut kullanıcı güvenliği açısından bir şifre ile yapılabilmektedir.

Çekilme Uyarısı

Araç, kontak çalıştırmadan konum değiştirdiğinde (örneğin park edilen konumdan çekiliyorsa), uygulama üzerinden bildirim alınmaktadır.

Hız ve Mesafe Limiti

Aracın kullanıcının tanımladığı hız ve mesafenin dışına çıkması durumunda mobil uygulama üzerinden bildirim alınıyor. Araç sahipleri bu özellik sayesinde, araçlarını vale veya farklı bir kişiye verdiklerinde, araçta belirlenen hız ve mesafenin aşılıp aşılmadığını takip edebilir ve konum bilgisi ile aracının yerini tespit edebilir.

Profilim

Uygulama kullanıldığı süre boyunca, kaç yolculuk yapıldığı, toplam sürüş zamanı ve kaç kilometre gidildiği bilgisi veriliyor. Her bir yolculuk detayı ve yolculukların toplamına göre genel sürüş değerlendirmesi görülebiliyor.

Yolculuklarım

Yapılan yolculukların kaydı görülebiliyor, kaç kilometre yapıldığı, süresi ve ortalama hızı incelenebiliyor. Yolculuktaki hızlanma, vites geçişleri, yavaşlama ve hız değerlendirmeleri kontrol edilerek, bunlara ilişkin nasıl daha verimli ve güvenli yolculuk yapılabileceğine dair öneriler veriliyor. Ayrıca harita üzerinden her bir sürüşe ait başlangıç, bitiş noktaları ve rota bilgisi verilmektedir.

Sürüş Puanı

Kullanıcının izin vermesi durumunda, yolculukların toplam değerlendirmesine göre Fiat Yol Arkadaşım Connect kullanan diğer kişiler arasında kaçıncı sırada olduğunuz ve diğer kullanıcıların puanları veriliyor.

Bildirimler

Kampanya ve ikaz bildirimleri detayları ile birlikte veriliyor.

Acil Yol Yardım

Uygulama üzerinden Acil Yol Yardım hattı aranabiliyor. Bu sayede aracın konumu ve araçtaki diğer ikaz bilgileri Fiat Müşteri İlgi Merkezi’ne iletiliyor. Müşteri talebi doğrultusunda bilgi ihtiyacı bu şekilde karşılanıyor ve Acil Yol Yardım Hizmeti verilebiliyor. Kullanıcı talebi olması durumunda Fiat Müşteri İlgi Merkezi, aracın bulunduğu konuma ücretsiz ambulans da gönderebilmektedir. Aracın kaza durumunda hava yastıklarının patlaması halinde Fiat İlgi Merkezi kullanıcıyı arıyor. Talebi doğrultusunda ambulans hizmeti de gönderilebiliyor. Müşteriye bu durumda ulaşılamaz ise, otomatik olarak müşterinin bulunduğu konuma ambulans hizmeti gönderiliyor.

Bayim / Servisim

Bayim / Servisim menüsü ile Fiat yetkili servislerinin konumu görüntüleniyor ve favori bayi ve servisler seçilebiliniyor.

Geçmiş Servis İşlemleri

Platform üzerinde online olarak servis randevusu alabilme, servis işlem kayıtlarını inceleyebilme özelliği mevcut. Servis yeri, saati, hangi işlemlerin ne kadar ücretle yapıldığı ve servis danışman bilgileri görüntüleniyor.

Periyodik Bakımlar

Aracın periyodik bakım listesi ve hangi bakımda neler yapılacağı bilgisi mevcut bu bölümde yer alıyor. Bir sonraki bakıma kaç kilometre kaldığı da ayrıca görüntülenebiliyor.

Araç İkaz Bildirimleri

Aracın gösterge panelinde ve araç kılavuzunda yer alan uyarı lambalarına ilişkin bilgi veriliyor. Uyarıların ne anlama geldiği ve bu durumda ne yapılması gerektiği bilgisi de iletilmektedir. Tüm uyarılar bildirimler bölümünde yer alıyor.

Ayarlar

Ayarlar bölümünde kişisel bilgiler güncellenebiliyor ve bildirimler aktif hale getiriliyor.