Fiat dijital pazarlamada da ezber bozuyor

Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği “İçerdesin’’ projesi Grand Prix ödülünün yanı sıra “Branded Content” (markalı içerik), “Integrated Advertising” (entegre reklam), Video Advertising (video reklamı) ve ‘’Responsive Display Advertising’’ (Responsive Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödülün sahibi oldu.

Fiat, mobil pazarlamada da ezber bozmayı sürdürüyor. IAB Europe’un düzenlediği, dijital reklam endüstrisinin gelişimine yaptığı katkılarla tanınan ve Avrupa’nın en iyi dijital reklam kampanyalarının ödüllendirildiği MIXX Awards Europe Töreni’nde de ödüle layık görüldü. People Initiative’in Fiat markası için hazırladığı ikincil ekran deneyiminde teknolojiyi efektif olarak kullanarak TV içerik tüketimine yeni bir boyut kazandıran “İçerdesin’’ projesi Grand Prix ödülünün yanısıra “Branded Content” (markalı içerik), “Integrated Advertising” (entegre reklam), Video Advertising (video reklamı) ve ‘’Responsive Display Advertising’’ (Responsive Display Reklam) kategorilerinde 4 Gold ödülün sahibi oldu. Ödülleri Fiat Pazarlama Direktörü Özgür Süslü, People Initiative Grup Koordinatörü Barış Türer ile Ulaş Bozan aldı.

SON SAHNE FİAT İLE ÇÖZÜLDÜ

Fiat’ın, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV işbirliğiyle gerçekleştirdiği bu çalışması TV’de yayınlanan final sahnesiyle eşzamanlı olarak 53 bin 700 defa Shazam’latılmış ve sadece Türkiye’de değil dünyada da rekor kırmıştı. Proje kapsamında Show TV’de geçen sezon yayınlanan “İçerde” dizisinde öncelikle Fiat marka araçlar, uygun karakterlerin kullanımı üzerinden diziye entegre edilmiş; diziye damgasını vuran final sahnesinde Melek karakterinin vurulma sahnesinin sırrı Fiat ile çözülmüştü. İzleyiciler 360 derece kamerayla çekilen final sahnesinin içerisine girerek “İçerde” dizisine dâhil olma deneyimi yaşamış, TV’de sahneyi kaçıranlar ve diziyi internet üzerinden izleyenler de unutulmamıştı. Final sahnesinin hemen ardından Fiat Türkiye’nin tüm sosyal medya hesaplarından ve İçerde’nin YouTube hesabından final sahnesinin 360 derece video versiyonu izleyicilerle buluşturulmuştu.

36 ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

Fiat, People Initiative, Zer Dijital ve Show TV iş birliğinde gerçekleştirilen 360 Video entegrasyonu, bugüne değin Türkiye’nin haricinde Amerika ve Avrupa’da düzenlenen prestijli organizasyonlarda toplam 36 ödüle layık görüldü.