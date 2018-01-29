Fiat Doblo ve Fiorino’da faizsiz kredi

Yeni yılın ilk ayına özel sunulan kampanya kapsamında Ocak ayı boyunca Fiat Doblo Combi, Doblo Cargo, Pratico, Fiorino Combi ve Fiorino Cargo modellerinde, 36 bin TL’ye kadar 18 aya varan vadeyle faizsiz kredi imkânı sağlanırken, tüm ticari araçlarda 3 bin TL’ye kadar nakit indirimi desteği veriliyor.

Fiat Professional, yeni yılın ilk ayında, yeni bir ticari araç sahibi olmak isteyen, ticaretin erbablarına birbirinden cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya kapsamında Doblo Combi, Doblo Cargo, Pratico, Fiorino Combi ile Fiorino Cargo modellerinde, 5 yıllık uzatılmış garantiyle birlikte 36 bin TL’ye kadar 18 ay vadeyle faizsiz kredi seçeneği sunuluyor.

AVANTAJLI ÖDEME SEÇENEKLERİ

Öte yandan daha büyük bir ticari araca ihtiyacı olanlar için Fiat Ducato ve Fullback modellerinde de çok avantajlı ödeme seçenekleri bulunuyor. Ocak ayı kampanyası kapsamında Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet ile Fullback modelleri, 60 bin TL’ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,29 faizli kredi imkanıyla satışa sunuluyor. Üstelik Fiat Professional’ın tüm ticari araç yelpazesinde Ocak ayı boyunca 3 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor.