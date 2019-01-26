Fiat Doblo ve Fiorino’da kredi avantajı

Fiat Professional Ailesi’nde birbirinden cazip ödeme seçenekleri sunuluyor. Yılın ilk ayına özel kampanya kapsamında Fiat Doblo ve Fiorino modellerinde 15 bin 500 TL’ye kadar nakit indirim desteği veriliyor.

Fiat Professional Ailesi’nde Ocak ayında birbirinden cazip satın alma seçenekleri sunuluyor. Yılın ilk ayına özel kampanyada, Fiat Doblo Combi ve Fiorino Combi modelleri 50 bin TL’ye kadar 30 aya varan vadeyle 1,49 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Ayrıca Fiat Doblo ve Fiorino’da 15 bin 500 TL’ye kadar nakit alım desteği de sunuluyor.