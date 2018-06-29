Fiat Doblo’ya ‘Plus’ donanım

Fiat Professional ürün gamının tecrübeli üyesi Doblo, iddiasını artıracak yenilikleri ile fark yaratmaya devam ediyor. Doblo; Temmuz ayı itibarıyla yenilenen “Premio Plus” donanım seviyesi ile satışa sunulacak.

Tofaş Fabrikası’nda üretilen; Fiat Professional Ailesi’nin tecrübeli üyesi Doblo’da yenilikler devam ediyor. Temmuz ayı itibarıyla, Doblo’nun tüm motor seçeneklerinde tercih edilebilecek; yenilenen “Premium Plus” donanım seviyesinde geri görüş kamerası artık standart olarak yer alıyor. Sınıfının en güçlüsü 1.6 litrelik 120 HP gücündeki turbo beslemeli dizel Multijet motor seçeneğinin hemen ardından satışa sunulan ve birçok Fiat modelinde kendini ispatlayan 1.4 litrelik 95 HP gücündeki yepyeni benzinli Fire motoruyla dikkatleri üzerine çeken Doblo Combi, yenilenen Premium Plus donanım paketi ile de pazardaki iddiasını artırmaya hazırlanıyor. Fiat Doblo’nun “Premio Plus” donanım seviyesinde standart olarak yer alan geri görüş kamerası, Doblo Combi’nin “Premio” donanım paketinde sadece 1.000 TL’ye opsiyon olarak satın alınabiliyor.

3 BİN 500 LİRAYA LUX PAKET

Ayrıca, Doblo Cargo’nun 3 bin 500 TL’ye alınabilen Lux Teknoloji Paketi’nde sunulan deri direksiyon simidi, vites topuzu, el freni körüğü, 5 inçlik dokunmatik multimedya sistemi, Türkiye haritalı Uconnect navigasyon donanımlarına arka park sensörü ve geri görüş kamerası da dahil oluyor.

ZENGİN DONANIM

Fiat Doblo Ailesi’nde sunulan ABS, EBD, sürücü ve yolcu ön hava yastığı, yan hava yastıkları, yokuş kalkış desteği, ESP, ESC, ASR, MSC, ısıtmalı ön koltuklar, deri direksiyon ve vites topuzu, hız sabitleme, otomatik iklimlendirme kontrollü klima, 5 inç boyutunda dokunmatik ekranli Uconnect multi medya sistemi, navigasyon, Bluetooth, USB ve AUX bağlantılı müzik sistemi gibi önemli teknoloji, güvenlik ve konfor donanımları ile binek otomobil konforu sunuyor.