SESSİZ VE KONFORLU



Egea ailesiyle dikkatleri üzerine çeken Fiat, 3 farklı karoser ve bolca motor seçeneğine sahip. Araçta sunulan 1.6 litrelik e-torq motor, otomatik vites konfour ve makul fiyatıyla iddialı

Türkiye otomotiv sanayi, son yıllarda geliştirilen birbirinden iddialı modellerle dünyada adından söz ettirmeye başardı. Sektörde atılan güçlü adımlar sayesinde pek çok üretici, yeni modellerini Türkiye sınırları içerisinde ve Türk mühendisler eşliğinde tasarlama yolunu seçmeye başladı. Bu akımın en iddialı temsilcilerinden biri de Tofaş. Markanın en yeni projesi, mühendislik çalışmalarının yüzde 70’ini Türkler’in gerçekleştirdiği Fiat Egea ailesiyle ses getirmeyi başardı. Daha önce dizel ve turbo beslemeli benzinli motor seçenekleriyle deneyimlediğimiz Egea, bu sefer hatchback (HB) karoseri ve e-torq isimli benzinli-otomatik vites seçeneğiyle konuğumuz oldu.

7 İNÇLİK TABLET EKRANI

Tofaş’ın Bursa’da ürettiği Egea, kompakt sınıfın şık temsilcilerinden biri. Sert bakışları ve sportif çizgileriyle öne çıkan tasarım, kıvrımlı motor kaputuyla akıcı bir karaktere sahip. LED gündüz farları, geniş hava girişine sahip tampon ve marka logosunu da kapsayan büyük panjur araca genişlik hissi sağlıyor. Bu his profil ve arka tasarımda da kendini belli ediyor. Geniş omuz çizgisi ve yüksek arka bölüm aerodinamik tasarımın arkada da devam ettiğini gözler önüne seriyor. Bagaj üstü spoyler, geniş arka cam ve profile kadar taşan farlar aracın arkadan da güzel görünmesini sağlıyor. Aracın iç mekanı sedan kardeşinden biraz farklı. 7 inçlik HD tablet ekran, HB versiyonun daha teknolojik görünmesini sağlıyor. Kalite ve çözünürlüğü başarılı olan sistemle, araçla ilgili pek çok özelliğe ulaşmak mümkün. Aracın kokpiti sınıf standartlarının üzerinde kalite ve işçiliğiyle öne çıkıyor. Hem ön hem arka bölümde sunulan yaşam alanı oldukça ferah. Buna rağmen 440 litreyle oldukça cömert bir bagaj hacmi de ortaya çıkıyor.

OTOMATİK FREN SİSTEMİ DE VAR

HB versiyonun sedandan farklı donanımları da bulunuyor. Bunlar arasında ileri sürücü destek sistemleri, yeni nesil Uconnect sistemi, Apple Car Play ve Android Auto bağlantı sistemleri gibi özellikler var. Bize Lounge Plus versiyonuyla konuk olan araçta çarpışma riski tespit ve uyarı sistemi, otomatik acil durum freni, adaptif hız sabitleyici ve sınırlayıcı gibi gelişmiş güvenlik donanımları da bulunuyor. Araçta ayrıca 6 hava yastığı, otomatik klima, 3.5 inçlik TFT yol bilgisayarı ekranı, lastik basınç sensörü, park sensörü ve yokuş kalkış desteğinin de yer aldığı uzun bir liste sunuluyor.

BENZİNLİ MOTOR ÇOK SESSİZ

Egea’da kullanılan 1.6 litrelik e-torq isimli benzinli motor, herhangi bir aşırı beslemeye sahip değil. 110 beygir güç ve 152 nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri otomatik şanzımanla ön tekerleklere iletiyor. İlk 3 oranı kısa tutulan şanzıman ilk ivmelenmede seri bir his vadediyor. 1.3 tonluk otomobili 0’dan 100 km/s sürate 11.5 saniyede ulaştıran motor, araca saatte 192 kilometrelik son hız sağlıyor. Performans olarak yeterli olan motorun asıl hüneri sessizlik üzerine. Sakin kullanımda sadece motorun çalıştığı hissediliyor. Gaza yüklenilmediği sürece son derece sessiz bir sürüş sizi bekliyor.

DİZELDEN 16 BİN LİRA DAHA UCUZ

Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.3 litre. Bu da 50 litrelik depoyla yaklaşık 800 kilometrelik menzil anlamına geliyor. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalama tüketim rakamı 7.5 litre oldu. 64 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla satılan aracın bize konuk olan Lounge Plus donanımlı 1.6 e-torq AT5 versiyonu 89 bin 900 liralık etiket taşıyor. Aynı donanıma sahip dizel-otomatik versiyona göre 16 bin lira daha uygun fiyata sahip model, rakiplerine göre de araca önemli bir fiyat avantajı sağlıyor.