Tofaş’ın Bursa’da ürettiği Egea, daha çok Avrupalılar’a hitap eden HB versiyonuna kavuştu. Egea HB 1.4 litrelik T-Jet benzinli motoruyla bizimde test konuğumuz oldu.

GÖKHAN KARA

İtalyan otomotiv üreticisi Fiat, Bursalı Egea ile kompakt sınıfa geri dönüş yaptı. Tofaş’ın mühendislik yeteneğini sergilediği, mühendislik çalışma saatinin yüzde 70’inin Türkler tarafından gerçekleştirildiği Egea, sedanın ardından hatchback (HB) versiyonuyla da yollara çıkmaya başladı. Hattı kısa bir süre içinden ailenin station wagon (SW) versiyonu da showroomlarda yerini alacak. Daha önce kullandığımız sedan versiyondan sonra, özellikle Avrupalı tüketiciler düşünülerek üretilen Egea HB, zengin donanımı ve güçlü benzinli motoruyla kardeşinin iyi özelliklerini bir adım daha ileriye taşıyor.

RAKİPLERİNDEN FARKI NE?

1.4 litrelik Tjet motoruyla konuğumuz olan araç, üst düzey güvenlik donanımlarıyla daha pahalı modelleri adeta kıskandırıyor. Krom ön panjuru, ince yapılı farları ve kıvrımlı motor kaputuyla çekici bir tasarıma sahip olan araç, sedan modelden çok da farklı değil. Asıl fark, sert bakışlı arka tasarımda. Arkada, profile kadar taşan far grubu ve geniş tamponuyla araç sportif bir görünüm vadediyor. Geniş arka cam ve tavan spoyleri de sportif imajı kuvvetlendiriyor.

BAGAJ HACMİ NASIL?

Aracın iç mekanında da sedan kardeşinden farklılıklar mevcut. Sedan modelde gösterge tablosunun bir uzantısı gibi görünen multimedya ekranı, HB versiyonda farklı bir tasarıma sahip. Büyük bir tablet ekranını andıran 7 inçlik dokunmatik özellikli sistem, hızlı yapısı ve kullanışlı menüleriyle dikkat çekiyor. Bu ekrandan geri görüş kamerası da iznelebiliyor. Öte yandan bu sistemde, isteğe bağlı olarak Android Auto ve Apple Car Play uygulamalarına sahip olmak mümkün. Aracın iç mekanı, tıpkı sedan versiyon gibi oldukça ferah. Hem ön hem arka bölümde bolca diz mesafesi sunuluyor. Baş mesafesini artırmak için de tavanda baş hizasında çıkıntılar oluşturulmuş. Bir HB için geniş (440 litre) olan bagaj da geniş bir yükleme ağzına sahip.

BENZİNLİ MOTOR PERFORMANSI

Fiat Egea HB’de, sedan kardeşinden farklı bir benzinli üniteye yer veriliyor. 1.4 litrelik TJet motor, 120 beygir güç ve 215 nm tork üretiyor. 6 ileri manuel şanzımanla kombine edilen turbo beslemeli motor, 1275 kilogramlık otomobile iyi bir performans sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.6 saniyede tamamlayan araç, saatte 200 kilometrelik hıza ulaşabiliyor. Kısa oranlı şanzıman, net geçişleriyle dikkat çekici. Tatlı sert olarak tanımlanabilecek süspansiyon sistemi, konfor ile yol tutuş dengesini sağlıyor.

EGEA HB T-JET TÜKETİMİ NASIL?

Fabrika verilerine göre ortalama tüketim 6.0 litre. 50 litrelik depoyla 800 kilometrenin üzerinde yol yapmak mümkün. Bizim denemelerimizde yol bilgisayarına yansıyan rakam da 7.4 litre oldu.

FİYAT PERFORMANSI NASIL?

Fiat, Egea HB için 62 bin 900 liralık (Easy Plus, 1.4 litre Fire) başlangıç fiyatı belirlemiş. Bize konuk olan 1.4 TJet motorlu ve üst donanımlı (Lounge Plus) versiyon ise 81 bin 900 liralık etiket taşıyor. Aynı donanımlı sedan modele göre HB, yaklaşık 5 bin lira daha pahalı. Bu fiyat farkına 7 inçlik Uconnect özellikli dokunmatik ekran, çarpışma riski tespit ve uyarı sistemi, otomatik acil durum freni ve adaptif hız sabitmele sistemi sunuluyor. Bu donanımlar pek çok kompakt sınıf modelde opsiyonel olarak bile alınamaması, birçoğunda da standart olarak sunulmadığı unutulmamalı. Üstelik üst donanımlı versiyon bile, Avrupalı rakiplerin üst versiyonlarından 15-20 bin lira daha uygun bir fiyatla sunuluyor.