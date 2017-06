Fiat Egea Sedan ‘Plus’ oldu

Rakamlarla net olarak Türkiye’nin en çok satan otomobili olan Fiat Egea’nın, sedan versiyonuna “Lounge Plus” adında yeni bir donanım seviyesi daha geldi. Egea Sedan’ın model yelpazesinde en üst noktaya konumlandırılacak olan Lounge Plus donanımı, özellikle bireysel müşterilerin beklentileri göz önünde bulundurularak geliştirildi.

Lounge Plus donanım seviyesiyle birlikte, tıpkı Egea Hatchback ve Egea Station Wagon’un Lounge Plus donanım seviyesindeki gibi, projeksiyon tip farlar ve LED gündüz farları artık standart olarak sunuluyor. Karartılan arka camlar da seçkin görünümü pekiştiren bir donanım olarak dikkat çekiyor. Fiat Egea Sedan Lounge Plus’taki en büyük yenilikse, yaşam alanında gerçekleşiyor. Yüksek kaliteli ve yumuşak dokulu malzemelerle geliştirilen yeni kokpit tasarımıyla birlikte, 7 inç boyutundaki dokunmatik tablet ekranlı multimedya sistemi Egea Sedan Lounge Plus’ta yerini alıyor. Kapı içlerinde mat siyah malzemelere yer verilirken, kokpit, direksiyon kumanda grubu ve vites körüğü çevresindeki krom dekorlar kalite algısını daha da yükseltiyor. Ayrıca koltuk döşemeleri de süet-kumaş kombinasyonu ile iç ortamdaki konforu tamamlıyor.

Apple CarPlay Teknolojisi Lounge Plus’ta

Apple CarPlay Teknolojisi Lounge Plus'ta

Tek bir USB bağlantısıyla Apple iPhone modellerinin multimedya sistemi ile entegre olmasını sağlayan Apple CarPlay destek fonksiyonu, Fiat Egea Lounge Plus versiyonunda standart olarak sunuluyor. Apple CarPlay ile birlikte telefon kullanımı çok daha güvenli hale gelirken, iPhone'un sahip olduğu arama, mesaj, müzik çalar, harita ve navigasyon özellikleri 7 inçlik tablet ekrana yansıtılıyor. Ayrıca iPhone'un sahip olduğu haber akışı, e-kitap gibi birçok uygulama da ekran üzerinden yönetilebiliyor. Fiat Egea Sedan'ın Lounge Plus donanım seviyesi, 6 ileri tork konvertörlü otomatik şanzımanla kombinlenmiş 1.6 E-Torq 110 HP benzinli motor ve çift kavramalı DCT şanzıman seçeneğinin de sunulduğu 1.6 Multijet motorla tercih edilebiliyor. Fiat Egea Sedan Lounge Plus, 80 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor.