“Süper Teşvik Kampanyası” kapsamında Fiat Egea’da 10 bin TL’lik hurda teşvikine ek 5 bin TL indirim fırsatı sunuluyor. Böylece Egea model ailesine 61.900 TL’den başlayan fiyatlar ve ayda 999 TL’lik taksitle ulaşılabiliyor.

Türkiye’nin tercihi Fiat, Haziran ayında devreye aldığı ‘Süper Teşvik Kampanyası’nda sunduğu 15 bin TL’ye varan avantaj ile fark yaratıyor. Haziran ayı süresince geçerli olacak kampanyada, 10 bin TL’lik hurda teşvikinin yanında 5 bin TL’lik ek indirim fırsatı da sunuluyor. Süper Teşvik Kampanyası ile Egea Model Ailesi üyelerine 999 TL taksit ve 61 bin 900 TL’den başlayan fiyatla sahip olunabiliyor.

500X 10 BİN LİRA İNDİRMİLİ

2017 model 500X’lerde tam 10 bin TL indirim fırsatı ve aylık 1.499 TL taksit imkanı sunuluyor. 2018 model 500L ve 500L Wagon modellerinde opsiyonel olarak sunulan açılır cam tavan, panoramik cam tavan, görüş paketi ve stil paketi donanımlarının tümü hediye ediliyor. Fiat’ın efsanevi şehir otomobili Panda ise 2017 model yılına özel 57 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.