Fiat Egea’lar mayısta indirimli

Fiat, Mayıs ayı boyunca Egea Ailesi’nde sunduğu tekliflerle ezberleri bozmaya devam ediyor. Kampanya kapsamında 69 bin 900 TL’den başlayan rekabetçi fiyatlarla satışa sunulan Fiat Egea Ailesi, ayda sadece 999 TL’lik taksitlerle satın alınabiliyor. Kampanyada ayrıca Fiat’ın becerikli şehir otomobili Panda’ya 57 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor. 500L ve 500X modellerinde ise indirim desteği ve avantajlı kredi koşullarıyla ödeme imkanı sağlanıyor.

Türkiye’nin tercihi Fiat, Mayıs ayında da ezberleri bozmaya devam ediyor. Fiat’ın Mayıs ayı kampanyası kapsamında 69 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulan Egea Ailesi modellerine, ayda sadece 999 TL taksitle sahip olunabiliyor. Üstelik Egea Hatchback ile Egea Station Wagon modellerinin dizel veya benzinli motor-otomatik şanzıman seçeneklerinde tam 50 bin TL kredi için 2 yıl vadeyle 0,99 faizli kredi imkânı devreye alınıyor. Tüm bu cazip ödeme koşulları Egea Sedan’da 5 bin TL, Egea Hatchback ile Egea Station Wagon modellerinde ise 3 bin TL’lik indirim fırsatı ile birlikte sunuluyor. Kampanyada ayrıca Fiat 500L ve 500X’in, 2017 modellerinde 10 bin TL indirim avantajı bulunuyor. Mayıs ayı boyunca Fiat’ın becerikli şehir otomobili Panda’ya ise 57 bin 900 TL’den başlayan fiyatlar ile sahip olunuyor.