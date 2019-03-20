Fiat’ın Mart 2019 için sunduğu kampanya kapsamında otomatik vites farkını almıyor.

Fiat’ın Mart boyunca geçerli olacak satış kampanyasında Egea Model Ailesi ile 500X ve 500L’de, otomatik vites farkı kadar indirim fırsatı sunuluyor. Sınıfının en performanslı 1.6 dizel motoru ve en geniş diz mesafesini sunan Egea Sedan, en geniş iç ve bagaj hacmi ile rakiplerinden ayrılan Egea Hatchback ve tüm ihtiyaçları karşılayan geniş iç hacminin yanı sıra, alışılmışın dışında bir tasarıma sahip Station Wagon modellerinde otomatik vites farkı Fiat tarafından karşılanıyor. Üstelik, Türkiye’nin en çok tercih edilen otomobili ünvanını üç yıldır sürdüren Fiat Egea Ailesi’ne ay sonuna kadar 66 bin TL’den başlayan benzersiz fiyatlarla sahip olunabiliyor.

1.6 LİTRELİK DİZEL OTOMATİK

Mart ayında, Fiat 500 Ailesi’nin üyeleri de cazip koşullar ile satın alınabiliyor. Apple CarPlay ve Android Auto destekli 7” Multimedia Sistemi ve 455 litrelik geniş bagaj hacmi ile ailelerin gözdesi olan 500L ile orijinal Fiat 500 tasarımını gerçek bir SUV deneyimi ile birleştiren yüksek performanslı 1.6 lt dizel otomatik 500X’de de benzer şekilde otomatik vites farkı kadar indirim imkanı bulunuyor.

BENZİNLİ OTOMATİK EGEA

Egea’da kullanılan 1.6 litrelik e-torq isimli benzinli motor, herhangi bir aşırı beslemeye sahip değil. 110 beygir güç ve 152 nm tork üreten motor, gücünü 6 ileri otomatik şanzımanla ön tekerleklere iletiyor. İlk 3 oranı kısa tutulan şanzıman ilk ivmelenmede seri bir his vadediyor. 1.3 tonluk otomobili 0’dan 100 km/s sürate 11.5 saniyede ulaştıran motor, araca saatte 192 kilometrelik son hız sağlıyor. Performans olarak yeterli olan motorun asıl hüneri sessizlik üzerine. Sakin kullanımda sadece motorun çalıştığı hissediliyor. Gaza yüklenilmediği sürece son derece sessiz bir sürüş sizi bekliyor.

120 BEYGİRLİK DİZEL OTOMATİK

Egea SW, 1.6 litrelik Multijet II seçeneğine sahip. 120 beygir güç ve 320 nm tork üreten dizel motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman DCT ile kombine ediliyor. Kalkış anından itibaren istikrarlı şekilde ivmelenen araç, 1350 kilogramlık otomobili rahatlıkla taşıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 10.4 saniyede tamamlayan araç, saatte 200 kilometre sürate zorlanmadan ulaşıyor. DCT’nin hızlı geçişleri ve yüksek tork, aracı ara hızlanmalarda da oldukça esnek hale getiriyor.