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Fiat Tipo’nun en sportifi

Fiat Tipo’nun en sportifi
21 saat önce
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İlk kez geçen yıl Sedan, Hatchback ve Station Wagon modellerinin tamamının sergilendiği Cenevre Fuarı’nda bu yıl Egea/Tipo Ailesi’nin “S-Design” özel serisi dikkat çekiyor. Fiat Tipo özel serisinde siyah alaşımlı jantlar, kapı kolları ve ızgara gibi dış detayların yanı sıra özel koltuk döşemesi ve iç mekânda standart versiyonda krom olarak sunulan siyah parlak detayların kullanımı ön plana çıkıyor. Fiat Tipo Hatchback S-Design, haziran ayından itibaren Avrupa pazarlarına ihraç edilecek.

Geçtiğimiz yıl Cenevre Fuarı’na damgasını vuran, Fiat Chrysler Automobiles Stil Merkezi ve Tofaş Ar-Ge tarafından geliştirilerek, başta Avrupa olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde satılmak üzere, Bursa’da üretilen Egea Ailesi, 2017 Cenevre Otomobil Fuarı’nda özel bir seri ile yer aldı. Avrupa pazarlarında Tipo adıyla satılan Fiat Egea’nın, hatchback karoserli modelinin, en sportif kostümlü özel serisinin dünya tanıtımı, 87. Cenevre Otomobil Fuarı’nda gerçekleşti. Tofaş CEO’s Cengiz Eroldu, Fiat Tipo Hatchback S-Design’ı Haziran 2017’den itibaren Avrupa pazarlarına yönelik üretip ihraç etmeye başlayacaklarını belirtirken, station wagon karoserli Tipo/Egea modelinin de S-Design versiyonunun olacağını belirtti.

S-DESIGN YORUMU

Özellikle Cenevre Fuarı’nda sergilenen versiyon için üretilen Metropoli Gri rengiyle ziyaretçilerin beğenisini toplayan aileye daha dinamik bir görünüm kazandırıyor. Yeni özel serinin ön kısmında yer alan ‘bi-xenon’ farlarla daha agresif bir görünüm yakalanırken siyah parlak ızgara ve detaylarıyla dikkat çekiyor. Standart versiyonlarda krom olarak kullanılan gösterge paneli gibi iç mekân detaylarında da ‘piyano siyahı’ olarak adlandırılan parlak siyah malzemeler ilk bakışta göze çarpıyor. Piyano siyahı kullanımı sportif hava girişlerinin etrafından dikiz aynası kapaklarına kadar devam ediyor. Yeni dinamik tasarımlı 18 inçlik alaşımlı jantlar aracın sportif görünümüne son derece dinamik bir dokunuş veriyor. Filmli arka camlar ve gövde ile aynı renkteki kapı kolları ise gibi özelliklerle tamamlanıyor.

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