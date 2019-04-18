Fiat Motor Sporları tarafından düzenlenen “Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği devam ediyor. Geçtiğimiz senelerde yoğun ilgi gören etkinlik yeniden Şanlıurfa’ya geliyor. 21 Nisan Pazar günü Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek olan Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, hafta boyunca Fiat Önkol Otomotiv’e gelerek Egea Ailesi’nden diledikleri bir model ile test sürüşü gerçekleştiren kullanıcılar katılabilecek.

“Egea Seni Piste Çağırıyor” etkinliği, 2019 yılında da hız kesmiyor. En güçlü müzik platformlarından PowerApp’in sponsorluğunu üstlendiği aktivite 21 Nisan Pazar günü saat 09:00’da Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde başlayacak. Yarışa, hafta boyunca Fiat’ın Şanlıurfa’daki güçlü temsilcisi Önkol Otomotiv’e gelerek Egea Ailesi’nden bir model ile test sürüşü yapan otomobil tutkunları katılabilecek. Aktivite boyunca, Fiat Egea Sedan’ın pist için özel olarak geliştirilen versiyonunu deneyimleme imkânı yakalayacak olan kullanıcılar, motor sporları dünyasını yakından tanıyacak ve güvenli sürüş teknikleri konusunda da bilgi sahibi olacaklar. Aktiviteye izleyici olarak katılarak, yakınlarına eşlik edecek misafirler ise etkinlik alanındakiözel bölümde Fiat ve Önkol Otomotiv’in ev sahipliği ile keyifle vakit geçirebilecek.

180 BEYGİRLİK EGEA

Egea Seni Piste Çağırıyor etkinliğine, ‘B’ tipi ehliyet sahibi olan ve manuel vites otomobil kullanabilen kişiler katılabilecek. Katılımcılar, Şanlıurfa Belediyesi Cumhuriyet Sosyal Tesisleri’nde düzenlenecek aktiviteye isimlerine özel hazırlanan kimlik kartlarını teslim alarak başlayacak. Kullanıcılar, öncelikle güvenli otomobil kullanımının püf noktalarına dair eğitim alacak. Teorik eğitimin takibinde Fiat Egea Sedan’ın pist şartlarına özel olarak geliştirilen 1.6 litrelik turbo beslemeli 180 HP’lik versiyonu ile slalom yarışına girecekler. Aktivite sonunda en iyi zamanı yaparak ilk üçe girenler podyuma çıkarak, madalya ve sertifikalarını Fiat Motor Sporları Takım Direktörü Koray Kafkas, takımın resmi pilotu Fatih Kara, Fiat Şanlıurfa Bölge Müdürü Baybora Bulunmaz ile Fiat Önkol Otomotiv yetkililerinden alacak.