Fiat’ı şimdi al seneye öde

7 saat önce

Fiat, temmuz ayında tüm otomobil modellerinde birbirinden farklı kredi fırsatları sunuyor. Temmuz’da yeni bir Fiat marka otomobil alacaklar ilk ödemeye Ocak 2018’den itibaren başlama avantajına sahip oluyor.

Fiat, Temmuz ayında tüm otomobil gamında avantajlı ödeme koşulları sunuyor. Kampanya kapsamında, Fiat Egea ve Fiat 500 Ailesi, 15 bin TL’ye 15 aya varan vadeyle 0 faizli kredi fırsatıyla satışa sunulurken, daha fazla kredi kullanmak isteyenler de 30 bin TL’ye kadar 30 ay vadeyle % 0,99 faizli kredi imkanından faydalanabiliyor. Fiat Linea, Punto ve Panda modellerinden birini tercih etmek isteyenler, 12 bin TL’ye kadar 12 ay vadeyle 0 faizli kredi fırsatıyla diledikleri modeli satın alabiliyor. Fiat Linea, Punto ve Panda modellerinde ayrıca, 30 bin TL’ye 30 aya kadar yüzde 1,15 faizli kredi seçeneği de bulunuyor. Üstelik tüm bu modellerde kredi geri ödemeleri, Ocak 2018’den itibaren başlıyor.