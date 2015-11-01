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Fiat’ın ‘Professional’ kampayanyası

Fiat’ın ‘Professional’ kampayanyası
6 saat önce
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Fiat Professional, avantajlı ödeme fırsatlarını hayata geçiren sonbahar kampanyasıyla ticari araç sahibi olmak isteyenlere sesleniyor. Kampanyada sadece 5 bin TL peşinatla Fiat Doblo, Pratico ya da Fiorino sahibi olunabilirken, ticari araç gamında yer alan tüm modellerde 3 bin TL nakit indirimi desteği de sağlanıyor.

Fiat Professional, Eylül ayı boyunca 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere birbirinden avantajlı fırsatlar sunuyor. Kampanya ile Fiat Doblo Cargo, Fiorino Cargo, Doblo Combi, Fiorino Combi ya da Pratico modellerinden birisini tercih etmek isteyenler, 5 yıllık garantiyle birlikte 30 bin TL’ye kadar 20 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkanından yararlanabiliyor. Fiat Ducato modellerinde de avantajlı ödeme seçenekleri sunuluyor. Eylül ayında Fiat Ducato Van, Ducato Minibüs ve Ducato Kamyonet modelleri, 60 bin TL’ye kadar 36 aya varan vadeyle 1,15 faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Kampanyada sadece 5 bin TL peşinatla Fiat Doblo, Pratico ya da Fiorino sahibi olunabilirken, Fiat Professional’ın tüm ticari araç yelpazesinde ay sonuna dek 3 bin TL nakit indirimi desteği de sağlanıyor.

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