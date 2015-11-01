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Fiat’ın ticaretinde indirim

Fiat’ın ticaretinde indirim
1 dakika önce
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Fiat, haziran ayında ticari araç sahibi olmak isteyenler için avantajlı fırsatlar sunan yaz kampanyasında 30 bin TL’ye varan 0 faizli kredi imkanı sağlıyor. Kampanya kapsamında, hafif ticari araç segmentinde yeni bir sayfa açan Fiat Fiorino’lara 55 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

Fiat, haziran ayında 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya dahilinde, tercihini Fiat Fiorino’dan yana kullanmak isteyenler, 5 yıl garanti ile birlikte 30 bin TL’ye kadar 20 ay vadeyle 0 faizli kredi firsatlarıyla, sınıfında tek dizel motor-otomatik vites kombinasyonuna sahip Fiorino’ya 55 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olma şansını yakalıyor.^Tercihini, Fiat’ın geniş ürün gamında yer alan; Doblo Combi, Doblo Cargo, Fiorino Cargo ve Pratico modellerinden yana kullanmayı arzu edenler de 30 bin TL’ye kadar 20 ay vadeyle 0 faizli kredi avantajını tercih edebiliyor.

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