Fiat’ın ticaretinde indirim

Fiat, haziran ayında 2017 model ticari araç sahibi olmak isteyenlere cazip fırsatlar sunuyor. Kampanya dahilinde, tercihini Fiat Fiorino’dan yana kullanmak isteyenler, 5 yıl garanti ile birlikte 30 bin TL’ye kadar 20 ay vadeyle 0 faizli kredi firsatlarıyla, sınıfında tek dizel motor-otomatik vites kombinasyonuna sahip Fiorino’ya 55 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olma şansını yakalıyor.^Tercihini, Fiat’ın geniş ürün gamında yer alan; Doblo Combi, Doblo Cargo, Fiorino Cargo ve Pratico modellerinden yana kullanmayı arzu edenler de 30 bin TL’ye kadar 20 ay vadeyle 0 faizli kredi avantajını tercih edebiliyor.
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