Fiat’ta Aralık Sonuna Kadar ÖTV Farkı Yok

16 Aralık 2016 Cuma

Fiat, aralık ayında yılın cazip satın alma koşullarıyla ön plana çıkıyor; yepyeni bir Fiat Egea Sedan modeline sahip olmak isteyenlere 25 bin TL’ye varan 0 faizli kredi imkânı sunuyor. Fiat bununla birlikte 1.6 litre dizel motorlu ve üst donanım Fiat Egea Sedan versiyonlarında ÖTV farkını karşılayarak otomobilseverlere avantajlı imkânlar da sağlıyor. Kampanya dahilinde ayrıca Fiat Egea Hatchback ve Egea Station Wagon ile Linea, Punto, Panda ve Fiat 500 Ailesi modellerinde tüm vade ve tutarlarda yüzde 0.99 sabit faizli kredi avantajı da sağlanıyor.

Fiat, yeni bir otomobil hayali kuranlara yılın en cazip koşullarını sunuyor. Aralık ayı kampanyası kapsamında Egea Sedan için 25 bin TL’ye, 20 ay vade ile 0 faizli kredi ve aylık 695 TL taksitlerle geri ödeme imkânı sağlanıyor. Bununla birlikte Fiat, 1.6 litre dizel motorlu ve üst donanım Egea Sedan versiyonlarında ÖTV farkını karşılayarak ekstra satın alma kolaylığı sunuyor.

Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi kullanmak isteyen müşterilere ise Fiat 500X, 500L, 500 ile Linea, Punto, Panda ve Egea Hatchback ile Egea Station Wagon modellerinde tüm vade ve tutarlarda yüzde 0.99 sabit faizli kredi avantajı sunuluyor.

Fiat 500 Ailesi üyesi 500L modelinde, 7 bin TL’ye varan “Tüm Opsiyonlar Hediye” kampanyasını aralık ayında da sürdüren Fiat, Bi-color renk, panoramik cam tavan, Skydome açılır cam tavan, Hi-Fi ses sistemini hediye ediyor. Fiat showroomlarında yerini yeni alan 500X 1.6 dizel otomatik modellerinde ise aralık ayına özel 6 bin TL değerinde “Düz Vites Fiyatına Otomatik Vites” fırsatı sunuluyor. Fiat’ın efsanevi modeli Fiat 500 ise aralık ayına özel 10.700 TL’ye varan indirimler ile cazip fırsatlar sunuyor.

Fiat Linea 47 bin 900 TL, Fiat Egea Sedan 54 bin 900 TL, Fiat Egea Hatchback 56 bin 900 TL, Fiat 500L 59.900 TL ve Fiat 500X ise 69 bin 300 TL’den başlayan fiyatlarla otomobil severleri bekliyor.