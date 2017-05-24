Fiat’tan cazip mayıs fırsatı

24 Mayıs 2017 Çarşamba

Fiat, Mayıs kampanyasında uygun faizle kredi fırsatları sunarak otomobil sahibi olmak isteyenlere sesleniyor. 56 bin 900 TL’den başlayan fiyatlara sahip Egea modellerinde 20 bin TL’ye 15 aya kadar vadeyle 0 faizli kredi fırsatı sunan Fiat, aynı imkanlara 500 Ailesi’nde de yer veriyor.

Fiat, Mayıs kampanyasında 2017 model otomobil modellerinde uygun ödeme koşulları sunmaya devam ediyor. Fiat Egea ve 500 Ailesi’nde 20 bin TL’ye 15 aya varan vadeyle 0 faizli kredi imkanı sunulurken, Punto, Linea ve Panda modelerini tercih edecek müşteriler ise 15 bin TL’ye 15 aya varan vadeyle 0 faizli kredi avantajını kullanabiliyor. Daha az peşinat ödeyip daha fazla kredi kullanmak isteyen müşteriler ise Fiat Egea ve 500 Ailesi’nde 30 bin TL’ye 30 ay vadeyle 0.90 faizli kredi fırsatıyla otomobil sahibi olabiliyor. Fiat’ın 500 Ailesi için sunduğu özel imkan da kampanyada dikkat çekiyor. 2017 model Fiat 500L ve 500L Living modellerinde, Bi-color, yani çift renk, Mayıs ayı boyunca hediye ediliyor. Ayrıca Mayıs ayında 2016 model Fiat 500X modellerinde 0 faizli kredi avantajına ek olarak 5 bin TL’ye varan indirim fırsatı da devam ediyor.