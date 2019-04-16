Fiat’tan otomatik vites hediye

Fiat, “otomatik vites farkı bizden” kampanyası ile tüketicinin yanında olmaya devam ediyor.

2019 yılının ilk 3 ayında pazar lideri olan Fiat, otomobil severlere sunduğu kampanyalarıyla tüketicinin yanında olmaya devam ediyor. Konfora, tasarım ve teknolojiye herkesin ulaşabilmesi misyonu ile çalışan Fiat, Nisan ayı boyunca otomatik vites konforunu herkes için ulaşılabilir kılma iddasını koruyor. Ay sonuna dek geçerli olacak kampanyada İtalyan tasarımını, kolay kullanılır ‘akıllı teknolojiler’, geniş iç hacim ve konforla birleştiren 500X SUV ve 500L modellerinde otomatik vites farkını Fiat karşılıyor. Üstelik bu modellerde 22 bin TL’ye varan indirim fırsatı da sunuyor.

24 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli yüzde 0.99 faizli kredi imkanı bulunan kampanyada, tarz ailelerin tercihi Fiat 500L hurda teşviki ile birlikte 90 bin 100TL’den, ikonik 500 tarzını SUV’a yansıtan 500X ise 127 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekliyor.

Fiat’ın her kesime hitap eden geniş ürün yelpazesinde geçerli Nisan kampanyasında ayrıca, seçili Egea versiyonlarında da cazip fırsatlar bulunuyor. 2018 ve 2019 model dizel otomatik Egea Sedan, Hatchback ve Station Wagon modelleri de manuel vites fiyatına satın alınabilirken; Egea Ailesi’nin benzinli otomatik modelleri de ÖTV ve hurda teşviğine ilave 15 bin TL’ye varan indirim fırsatı ve 79 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.