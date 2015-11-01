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Flex ile Toyota’nız eskimeyecek

Flex ile Toyota’nız eskimeyecek
40 dakika önce
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Toyota, düşük taksitli ve cazip ödeme seçeneği sunan “Toyota Flex” uygulamasını devreye aldı.

Uygulama ile Toyota modellerinden birini taksitle satın alanlar, belirledikleri vade sonunda balon ödeme yapmak yerine isterlerse araçlarını takas yoluyla yenileyebilecek ve 48 aya kadar yeniden taksitlendirebilecekler. Böylelikle Toyota sahipleri daha uygun koşullarda sürekli yeni bir Toyota kullanma olanağına kavuşacaklar. Yalnızca bireysel müşteriler için geçerli olacak “Toyota Flex” uygulaması ile Toyota’nın tüm segmentteki modellerine sahip olmak artık çok kolaylaşacak. Heyecan veren ve çekici görünüme sahip yeni nesil modelleri ile birlikte, müşterilerinin ihtiyaçlarının yanı sıra duygularına da hitap etmek isteyen Toyota, Toyota Flex sistemi ile çok daha geniş kitlelerin öncelikli tercihi olmayı hedefliyor. Yeni uygulamaya alınan “Toyota Flex” sisteminden yararlanmak isteyenler, Toyota’nın Türkiye’ye yayılmış 56 plazasında, işlemlerini çok kısada sürede gerçekleştirebilecekler.

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