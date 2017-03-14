Son Dakika:
 
 
 

Son haberler

Fotoğraf-Video

Audi A5 Sportback hafifledi

Audi A5 Sportback hafifledi

Hyundai’nin yeni çevrecisi: FE Concept

Hyundai’nin yeni çevrecisi: FE Concept

RS motorlu Honda Civic HB Türkiye’de

RS motorlu Honda Civic HB Türkiye’de

Peugeot otonom için kolları sıvadı

Peugeot otonom için kolları sıvadı

Yeni Honda Type R…

Yeni Honda Type R…

Alfa Romeo’nun SUV’u Stelvio son çeyrekte geliyor

Alfa Romeo’nun SUV’u Stelvio son çeyrekte geliyor

Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Gelmiş geçmiş en hızlı Ferrari

Mercedes’in yıldızları Cenevre‘de

Mercedes’in yıldızları Cenevre‘de

Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur sahnede

Konsept ZOE e-Sport ve Yeni Captur sahnede

Yeni 911 GT3 yarış için doğdu

Yeni 911 GT3 yarış için doğdu

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otomatik otomatik şanzıman otomobil otomobil dergisi otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault suv test toyota tüketim türkiye yeni

Ford dünyanın en etik şirketi oldu

Ford dünyanın en etik şirketi oldu
14 Mart 2017 Salı
Facebook 0 Twitter 0

Ford Motor Company, güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısı ve iyi bir kurumsal vatandaş olma yönündeki faaliyetleriyle dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere Enstitüsü tarafından üst üste 8. kez dünyanın en etik şirketlerinden biri seçildi. Otomotiv üreticileri arasında bir ilke imza atan Ford, üst üste 8. kez dünyanın en etik şirketleri arasına girmeyi başaran tek otomotiv şirketi unvanına sahip oldu.

İyi bir kurumsal vatandaş olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Ford, dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere Enstitüsü tarafından üst üste 8. kez dünyanın en etik şirketlerinden biri seçildi. Ford’un dünyanın en etik şirketlerinden biri seçilmesinde; iyi bir kurumsal vatandaş olma vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları, sorumlu kaynak yönetimi ve temiz bir çevre için yaptığı işbirlikleri büyük rol oynadı. Ayrıca, otomotiv üreticileri arasında 8. kez üst üste bu ödüle layık görülen tek şirket olan Ford, sektörde önemli bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

100 ÜLKE 36 SEKTÖR

Ethisphere Enstitüsü, 100’den fazla ülke ve 36 farklı sektörde gerçekleştirdiği araştırma kapsamında her yıl en etik şirketleri ödüllendiriyor. Kurumları değerlendirme sürecinde Ethics Quotient™ adını verdiği bir program uygulayan Ethisphere Enstitüsü, bu metoda göre şirketleri beş ana kategoride puanlandırıyor. Bunlar; Etik ve Uyumluluk Programı (%35), Kurumsal Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk (%20), Etik Kültürü (%20), Yönetim (%15), Liderlik, Yenilikçilik ve İtibar (%10) olarak sıralanıyor.

TİCARİ BAŞARI

Ford Motor Company Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, ödülle ilgili şunları söyledi: “Güçlü etik kurallar ve kurumsal vatandaş kimliğimiz, iş felsefemizin ana temelini oluşturuyor. Bu felsefe, bir şirket olarak en şeffaf şekilde müşterilerimize ne yaptığımızı göstermemizi sağlıyor. Layık görüldüğümüz bu önemli ödül bizim için bir gurur kaynağı ve Ford’un temel değerlerinin bir yansımasıdır. Ayrıca, bu ödül ile çalışanlarımızın tüm paydaşlarımız için doğru kararlar vermeye devam ettiğini bir kez daha görmüş olduk.” Ethisphere CEO’su Timothy Erblich ise, “Dünyanın en etik şirketleri olarak ödüllendirdiğimiz şirketler, özellikle toplumsal beklentilerin değişmesi, yasal düzenlemelerin yeniden tanımlanması ve yeni bir jeopolitik iklimin oluşması gibi süreçler için önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. Ford’un faaliyette bulunduğu ülkelerde uyguladığı güçlü etik stratejiler, sürdürülebilir bir ticari başarı kazanmasını sağlıyor” diye konuştu.

,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr