Ford dünyanın en etik şirketi oldu

14 Mart 2017 Salı

Ford Motor Company, güçlü etik prensipler üzerine kurulu yapısı ve iyi bir kurumsal vatandaş olma yönündeki faaliyetleriyle dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere Enstitüsü tarafından üst üste 8. kez dünyanın en etik şirketlerinden biri seçildi. Otomotiv üreticileri arasında bir ilke imza atan Ford, üst üste 8. kez dünyanın en etik şirketleri arasına girmeyi başaran tek otomotiv şirketi unvanına sahip oldu.

İyi bir kurumsal vatandaş olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Ford, dünyanın en saygın araştırma merkezlerinden Ethisphere Enstitüsü tarafından üst üste 8. kez dünyanın en etik şirketlerinden biri seçildi. Ford’un dünyanın en etik şirketlerinden biri seçilmesinde; iyi bir kurumsal vatandaş olma vizyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği sürdürülebilir tedarik zinciri uygulamaları, sorumlu kaynak yönetimi ve temiz bir çevre için yaptığı işbirlikleri büyük rol oynadı. Ayrıca, otomotiv üreticileri arasında 8. kez üst üste bu ödüle layık görülen tek şirket olan Ford, sektörde önemli bir ilki daha gerçekleştirmiş oldu.

100 ÜLKE 36 SEKTÖR

Ethisphere Enstitüsü, 100’den fazla ülke ve 36 farklı sektörde gerçekleştirdiği araştırma kapsamında her yıl en etik şirketleri ödüllendiriyor. Kurumları değerlendirme sürecinde Ethics Quotient™ adını verdiği bir program uygulayan Ethisphere Enstitüsü, bu metoda göre şirketleri beş ana kategoride puanlandırıyor. Bunlar; Etik ve Uyumluluk Programı (%35), Kurumsal Vatandaşlık ve Sosyal Sorumluluk (%20), Etik Kültürü (%20), Yönetim (%15), Liderlik, Yenilikçilik ve İtibar (%10) olarak sıralanıyor.

TİCARİ BAŞARI

Ford Motor Company Yönetim Kurulu Başkanı Bill Ford, ödülle ilgili şunları söyledi: “Güçlü etik kurallar ve kurumsal vatandaş kimliğimiz, iş felsefemizin ana temelini oluşturuyor. Bu felsefe, bir şirket olarak en şeffaf şekilde müşterilerimize ne yaptığımızı göstermemizi sağlıyor. Layık görüldüğümüz bu önemli ödül bizim için bir gurur kaynağı ve Ford’un temel değerlerinin bir yansımasıdır. Ayrıca, bu ödül ile çalışanlarımızın tüm paydaşlarımız için doğru kararlar vermeye devam ettiğini bir kez daha görmüş olduk.” Ethisphere CEO’su Timothy Erblich ise, “Dünyanın en etik şirketleri olarak ödüllendirdiğimiz şirketler, özellikle toplumsal beklentilerin değişmesi, yasal düzenlemelerin yeniden tanımlanması ve yeni bir jeopolitik iklimin oluşması gibi süreçler için önemli bir sorumluluk üstleniyorlar. Ford’un faaliyette bulunduğu ülkelerde uyguladığı güçlü etik stratejiler, sürdürülebilir bir ticari başarı kazanmasını sağlıyor” diye konuştu.