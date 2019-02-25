Ford F-MAX’i görüp bayilik istediler

Ford Trucks, uluslararası marka olma yolculuğunda yeni bir aşamaya geçiyor. Batı Avrupa ülkelerinde büyüme hedefi kapsamında İspanya, İtalya ve Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülkede bayilik görüşmelerine başlandı. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Hannover’de dünya prömiyerini yaptığımız F-MAX’in Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü kazanması, Ar-Ge’deki gücümüzün ve yetkinliğimizin global düzeyde takdir edilmesini sağladı. Kazandığı başarının ardından Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik” dedi.

Ford Trucks, global büyümesinin önemli adımlarından birini atmaya hazırlanıyor. Uluslararası pazarlarda büyümesini Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından, Orta ve Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiği bayi açılışları ile sürdüren Ford Trucks, şimdi de ağır ticari dünyasının en prestijli pazarlarından Batı Avrupa’ya açılmanın hazırlıklarını yapıyor. Batı Avrupa ülkelerinde büyüme hedefi kapsamında İspanya, İtalya ve Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülkede bayilik görüşmelerine başlandı. Ford Trucks’ın global ağı, 2010 yılında Ford Otosan’ın ana hissedarlarından Ford Motor Company ile imzalanan Global Cargo anlaşmasıyla birlikte kurulmaya başlandı. Ford Otosan bu anlaşmayla, Global Cargo Büyüme Stratejisi doğrultusunda Orta Doğu, Afrika, Rusya, Türki Cumhuriyetler, Orta ve Doğu Avrupa pazarları başta olmak üzere 3 kıtada toplam 60 ülkenin kamyon özelinde kamyon satış distribütörlerini atayarak global ağını oluşturmaya başladı.

HAYDAR YENİGÜN

70’E YAKIN TALEP ALDIK

Ford Trucks’ın Batı Avrupa açılımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, şunları kaydetti: “IAA Hannover Uluslararası Ticari Araç Fuarı’nda dünya prömiyerini yaptığımız yeni çekicimiz F-MAX’in ağır ticari araç sektörünün en saygın ödüllerinden olan ‘Uluslararası Yılın Kamyonu Ödülü’nü kazanması Ar-Ge alanındaki gücümüzün ve yetkinliğimizin global düzeyde de takdir edilmesini sağladı. Tamamen Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve İnönü fabrikamızda üretilen çekicimizin kazandığı başarının ardından Avrupa’dan 70’e yakın bayilik talebi aldık. Bunun üzerine Batı Avrupa pazarına yönelik planlarımızı öne çektik ve İspanya, İtalya, Portekiz öncelikli olmak üzere 7 yeni ülke için bayilik görüşmelerine başladık. Avrupa pazarında büyümek ihracat fırsatlarımızı geliştirecek. Ford Otosan olarak uluslararası başarılara imza atmaya ve Türkiye ekonomisine katma değer sağlamaya devam edeceğiz.”