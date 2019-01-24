Fiesta’ya olgunluk aşısı

Yeni nesliyle daha konforlu ve olgun bir sürüşe kavuşan Fiesta, hiperaktif karakterini bırakmasına rağmen hala sınıfının en iyi sürücü otomobilleri arasında yerini koruyor

GÖKHAN KARA

Ford’un küçük sınıftaki başarılı oyuncusu Fiesta, uzun yıllardır markayı başarıyla temsil ediyor. Yeni jenerasyonuyla yollara çıkan araç, geliştirilen tasarımı, teknolojik donanımları ve iddialı motorlarıyla markanın bu sınıftaki gücünü artırıyor. Yeni tasarımıyla daha iddialı hale getirilen otomobil, tasarruflu motorlarıyla öne çıkıyor. Bu ay benzinli motor seçeneğiyle konuğumuz olan yeni Fiesta, başarılı sürüş özellikleri ve cimri motoruyla öne çıkıyor.

292 LİTRELİK BAGAJ YETERLİ

Geniş hava girişe sahip burun tasarımı, geriye doğru uzanan farları ve dik konumlu sis farlarıyla kendine özgü bir görünüme sahip olan araç, arka bölümde daha sade fakat sportif bir tasarım vadediyor. Yatay olarak konumlandırılan arka far tasarımı, küçük bagaj kapağı ve tavan spoyleriyle şık bir görünüme sahip olan otomobilin boyutları, önceki jenerasyondan belirgin bir farklılık içermiyor. Aracın yenilenen iç mekanı ilk bakışta şık ve kullanışlı bir yapıda. Rahat koltuklar ve sınıfı için kaliteli olan kokpitte her şey yerli yerinde. Konsolun en üst noktasında yer alan 8 inçlik dokunmatik ekran oldukça kaliteli ve kullanışlı tasarlanmış. Biraz büyük olsa da kalın direksiyon simidi, yola hakim sürüş pozisyonu ve yeterli genişlik, aracın beğenimizi kazandığı özellikleri arasında yer alıyor. 292 litrelik bagaj da yeterli seviyede. Konuğumuzda yer alan opsiyonel donanımlardan biri de B&O Play ses sistemi. 10 hoparlöre sahip sistem, 675 watt çıkış gücüyle sınıfının en iddialı üyesi olmayı başarıyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 5.2 LİTRE

Yeni Fiesta’da benzinli ve dizel motor seçeneklerine yer veriliyor. Bize konuk olan 1.0 litrelik benzinli versiyon, 100 beygir güç ve 170 nm tork üretiyor. Markanın EcoBoost ailesinde yer alan küçük hacimli motoru, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 1206 kilogramlık ağırlığın altından rahatlıkla kalkan motor, sportif bir sese sahip. 0-100 km/s ivmelenmesini 12.2 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 180 kilometre sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan otomobil, bu motorla daha çok tüketimde iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.2 litre. Fiesta bizim kullanımımızda 6 litrelik ortalamayı tutturdu. Önceki neslin hiperaktif sürüş karakteri, yeni nesilde daha olgun ve konforlu bir alana geçiş yapıyor. Buna rağmen yeni araç da tıpkı önceki jenerasyon gibi yola iyi tutunuyor. Hızlı girilen sert virajlarda bile yeterli tutunma sağlayan araç, sportif kullanıma uyum sağlamayı başarıyor. Yol tutuş yeteneği gibi fren sistemi de oldukça başarılı.

FİYAT RAKİPLERLE BENZER

Ford, yeni Fiesta’nın başlangıç fiyatını 99 bin 500 lira (1.1 litre benzinli, Trend OCAK 2019) olarak belirlemiş. Bize konuk olan Titanium donanımlı 1.0 litre EcoBoost versiyon ise 130 bin liralık etiket taşıyor. Rakiplerle benzer olan bu fiyata yine rakiplerle benzer bir donanım seviyesi eşlik ediyor. Titanium’da LED gündüz farları, LED farka farlar, 16 inç alaşım jantlar, ESP, TCS, yokuş kalkış desteği, ön hava yastıkları, otomatik klima, anahtarsız çalıştırma, direksiyondan kumandalı vites, 8 inçlik dokunmatik renkli ekran, otomatik başlat-durdur gibi donanımlar yer alıyor.