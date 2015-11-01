Ford Focus 1.5 dizel 120 hp powershift test

LİDERLİĞİ FOCUS’LANDI

Ford’un kompakt sedan pazarındaki başarılı oyuncusu Focus, güçlü dizel motoru ve hızlı geçişleriyle öne çıkan otomatik şanzımanıyla pazarın zirvesine oynuyor

GÖKHAN KARA

Son raporlar otomotivin geleceğinde benzinli motorların öne çıkacağını, dizellere kısıtlamalar getirileceğini belirtse de tüketiciler, satın alırken değil de kullanırken ekonomiyi tercih etmeye devam ediyor. Düşük tüketimleriyle cebi, yüksek tork değerleriyle de akıcı sürüşü destekleyen dizeller, bir süre daha tahtını koruyacak gibi görünüyor. Bu alandaki en başarılı üreticilerden Ford, biraz geç kalarak giriş yaptığı küçük hacimli dizel-otomatik pazarında arayı hızla kapatarak en çok aranan markalar arasında yerini aldı. Markanın kompakt pazardaki başarılı oyuncusu Focus, sedan karoseri ve dizel-otomatik versiyonuyla konuğumuz oldu.

KALİTE HİSSİ YÜKSEK

Markaya has sportif sürüş özelliklerini sonuna kadar sergileyen Focus Sedan, şık tasarımı ve sportif hatlarıyla dikkat çekiyor. Büyük ızgara ve çekik farlarıyla dinamik bir görünüm vadeden araç, ailenin diğer üyelerinden arka tasarımıyla farklılaşıyor. Hem bagaj kapağı hem de profile taşan arka farlar araca karizmatik bir tasarım kazandırıyor. Şık tasarıma kurban giden bagaj, 421 litrelik hacmiyle ancak yeterli seviyede. Aracın iç mekanı da oldukça elit tasarlanmış. Kaliteli malzemelerle şekillendirilen kokpitte ergonomi ve işçilik de sınıfının en iyilerinden. Geniş ön cam ve başarılı oturma pozisyonu da yola hakim olmayı sağlıyor. Arka bölümdeki hacim de yeterli seviyede. 8 inçlik renkli dokunmatik multimedya ekranı çok kaliteli. Türkçe sesli kontrol sistemiyle donatılan araçta direksiyon arkasına vites değiştirme kulakçıkları eklenmiş. Aracın tatlı sert süspansiyon sistemi, etkili yol tutuşun yanında konfor seviyesini düşürmüyor.

300 NM TORK ÜRETİYOR

Bize konuk olan Focus Sedan’da 1.5 litrelik turbo beslemeli dizel motor görev yapıyor. 120 beygir güç ve 300 nm tork üreten bu motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman PowerShift ile kombine ediliyor. 0-100 km/s hızlanmasını 10.9 saniyede tamamlayan aracın maksimum süratiyse saatte 193 kilometre. Esneklik ve performans olarak oldukça beğendiğimiz dizel motor, 1358 kilogramlık otomobili hızlandırma konusunda kağıt üzerindeki değerlerden çok daha başarılı hissettiriyor. PowerShift şanzıman hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle performans-tüketim dengesini sağlıyor. Fabrika verilerine göre ortalama tüketim oldukça başarılı: 3.8 litre. 53 litrelik depoyla menzil yaklaşık 1400 kilometre. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan rakamsa 5.7 litre oldu.

FORD GİBİ YOL TUTUYOR

Otomotivle ilgilenen herkes, konu yol tutuş olduğunda Ford’u ilk sıralara yerleştirir. Markanın haklı ünü, Focus’ta da kendini belli ediyor. Yol tutuş yeteneği sınıfının en iyilerinden olan araç, başarılı tutunma özellikleriyle beğenimizi kazandı. Net tepkiler veren direksiyon sistemi ve araçta sunulan Dinamik Tork Kontrolü (TVC) sayesinde aracın viraj limitleri oldukça yüksek. TVC sistemi sayesinde, hızlı girilen virajlarda beli önden kayma sorunu oldukça sınırlı kalıyor.

FİYATI 85 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Ford, Focus’un başlangıç fiyatını 85 bin lira (1.6 litre benzinli) olarak belirlemiş. Dizel model içinse en az 114 bin 140 lira ödemek gerekiyor. Bize konuk olan üst donanımlı dizel-otomatik versiyon içinse kesenin ağzını 133 bin 210 liraya kadar açmak gerekiyor. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata oldukça zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. ARALIK 2017