Kompakt sınıfın yeni yıldızı olabilir mi?

Ford’un yeni nesliyle satışına başladığı Focus, artırılan konforu, zenginleştirilen donanımı ve değişmeyen sürüş keyfiyle kompakt sınıfın yeni lideri olabilir

ABD’li otomotiv üreticisi Ford, kompakt sınıftaki başarılı modeli Focus’u, yeni nesliyle yollara çıkarmaya başladı. Markanın ‘Bugüne kadar üretilen en iyi Ford’ olarak tanımladığı yeni nesil Focus, sportif tasarımı, teknolojik özellikleri ve yeni motor seçenekleriyle kompakt sınıfın liderliğine gözünü dikti. Sedan gövde seçeneğiyle bu ay konuğumuz olan otomobil, 1.5 litrelik yeni dizel motoru ve yeni otomatik şanzımanıyla Türk tüketicisinin aradığı kombinasyonu sunuyor.

BAGAJ HACMİ 511 LİTREYE ULAŞMIŞ

4.67 metrelik uzunluğu, 1.83 metrelik genişliği ve 1.48 metrelik yüksekliğiyle sınıfının iri modellerinden olan yeni Focus Sedan, daha ilk bakışta bunu hissettiriyor. Son derece şık çizgilerle şekillendirilen otomobil, dev ön ızgarası, kenarlara yerleştirilen sis farları, iri farlarıyla ve kıvrımlı motor kaputuyla dikkat çekici bir görünüme sahip. Dönüş efektli 17 inçlik alaşım jantlar, yüksek omuz çizgisi ve geniş camlar profildeki detaylar arasında. Arka bölümde ise spoyler gibi görünen kavisli bagaj kapağı, hem profil hem bagaj kapağına taşan iri farlar ve geniş tampon öne çıkıyor. Arkadan da şık görünen otomobilin iç mekanı da tamamen yenilenmiş. Kokpitin ortasına yerleştirilen 8 inçlik renkli dokunmatik ekran kullanışlı ve hızlı çalışıyor. Dairesel vites kumandası, orta konsoldaki ferahlığı artırmış ve bolca eşya gözüne yer açılmış. Vites kumandasının arkasına sürüşle ilgili sistemlerin iptal tuşları yerleştirilirken orta konsolun en alt kısmında, kablosuz şarj sistemi için bir bölme sunuluyor. Ön rezistansı ve direksiyon ısıtma fonksiyonu da bulunan otomobilin klima sistemi son derece etkili çalışıyor. Kadranın ortasında da 4.2 inçlik bir bilgi ekranı yer alıyor. Son derece ergonomik olan iç mekanda malzeme kalitesi ve işçilik de iyi seviyede. Aracın hem ön hem arka bölümünde sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 511 litrelik bagaj da, oldukça geniş ve kullanışlı.

120 BEYGİRLİK DİZEL ÜNİTE

Araçta görev yapan 1.5 litrelik EcoBlue motor, 120 beygir güç ve 300 nm tork üretiyor. 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen dizel ünite, aracın 0’dan 100 km/s sürate 10.2 saniyede ulaştırıyor. 1398 kilogramlık ağırlığa sahip otomobilin maksimum hızıysa saatte 196 kilometre. Akıcı şekilde hızlanan yeni motor, ilk çalıştırmanın dışında oldukça da sessiz. Ara hızlanmalarda da yeterince seri olan otomobil, konforlu bir sürüş vadediyor. Bunda kuşkusuz geliştirilmiş tam bağımsız arka süspansiyon sisteminin katkısı büyük. Otomobilin sürüş keyfi ve konforu bir üst segmenti zorlayacak kadar başarılı. Orta sertlikteki süspansiyon sistemi, genel olarak görevini başarıyla icra ediyor. Aracın net tepkiler ve hızlı cevaplar veren direksiyon sistemi, etkili süspansiyon sistemiyle birlikte Focus’u sınıfının en iyi yol tutan otomobillerinden biri yapmaya devam ediyor. Sportif bir otomobili hatırlatan sürüş, sürücünün istediği tarzı rahatlıkla yerine getiriyor.

MENZİL 1100 KİLOMETRE

Fabrika verilerine göre yeni Focus, dizel otomatik versiyonuyla 4.3 litrelik ortalama tüketim vadediyor. 47 litrelik küçük depoyla rağmen menzil yaklaşık 1100 kilometre. Bizim ağırlıklı şehirçinde gerçekleştirilen sürüş izlenimimizde yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6 litre oldu.

FİYAT SEVİYESİ REKABETÇİ

Yeni nesil Focus, 132 bin 500 liradan (1.5 litre benzinli, Trend X) başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Dizel otomatik versiyon için n az 159 bin lirayı gözden çıkarmak gerekiyor. Rakiplerle benzer seviyedeki bu fiyata zengin bir donanım listesi eşlik ediyor. Titanium donanım seviyesinde LED gündüz farları, katlanır aynalar, ön/yan/perde hava yastıkları, ikincil çarpışma freni, yokuş kalkış desteği, Cruise Control, 180 derece geri görüş kamerası, elektrikli park freni, anahtarsız giriş ve çalıştırma, sürüş modları (Eco, Normal, Sport), direksiyondan kumandalı vites, çift bölgeli otomatik klima, 8 inçlik dokunmatik ekran, kablosuz şarj gibi uzun bir liste yer alıyor. Marka akıllı donanımları da makul fiyatlarla tüm versiyonlarda sunuyor.