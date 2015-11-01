Ford Galaxy 2.0 TDCi test

Ford, yeni nesil Galaxy modeliyle geniş otomobil kavramını lüks ile birleştirdi. 2 litrelik güçlü dizel motoru ve dev iç hacmiyle araç, konfor arayanlar için en başarılı örneklerden biri.

HACİM SİHİRBAZI

GÖKHAN KARA

Gelişen ekonomiler ve artan gelir düzeyi otomobil tercihlerini de etkiliyor. Türkiye gibi bazı ülkeler inatla sedan otomobillere ilgi duysa da özellikle Avrupa’da geniş hacimli minivanlar (MPV) ön planda. SUV’ları andıran yüksek oturma pozisyonlarıyla özellikle şehir içinde sürüş kolaylığı sağlayan bu araçlar, akıllıca yapılan tasarımlarıyla yolcularına büyük bir yaşam alanı sağlıyor. Pazarın en önemli oyuncularından olan Ford, Türkiye’de olmasa da Avrupa’da başarılı satış rakamlarına ulaşan modeli Galaxy ile 7 kişiye salon konforu vadediyor.

4.85 metre uzunluğunda

Bu hafta konuğumuz olan yeni Galaxy, güçlü dizel motorun büyük bir MPV’ye ne kadar yakıştığının en önemli göstergelerinden. Yeni nesil Galaxy, sportif tasarımıyla dikkat çekiyor. 4.85 metrelik uzunluğa, 1.95 metrelik genişliğe ve 1.75 metrelik yüksekliğe sahip olan araç, gerçekten de iri görünüyor. 2.85 metrelik aks aralığı da etkileyici seviyede. 18 inçlik sportif jantlar bile araçta büyük görünmüyor. İri farlar, aynı şekilde oldukça büyük tasarlanmış sis farları, geniş ızgara ve kavisli motor kaputu aracın dikkat çekici tasarımında öne çıkıyor. Aracın arka tasarımı ise dev bagaj kapağı, şeffaf farlar ve farların altına kadar inen iri arka camla oldukça sıra dışı.

Gerçekten 7 kişilik

Aracın iç mekanı da en az dışı kadar geniş. Büyük cam yüzeyler ferahlığı artırıyor. Şık kokpitte malzeme kalitesi ve işçilik üst seviyede. 8 inçlik renkli dokunmatik ekran, bugüne kadar kullandıklarımızın en başarılısı. Tepki hızı ve görüntü kalitesi üst seviyede. Önde ve ikinci sırada baş ve diz mesafeleri oldukça ferah. Üçüncü sıra da ise, çocuklar kadar büyükler için de yeterli hacmi sunuyor. Aracın bagaj hacmi, 7 koltuklu düzende bile 300 litre. Öte yandan 5 koltuklu düzende 1260, 2 koltuklu düzendeyse 2 bin 339 litrelik hacim sunuluyor. Arkadaki 5 koltuk da, bagajdaki tuşlarla elektrikli olarak katlanabiliyor. Koltukların yatırılmasıyla düz bir zemin elde ediliyor. Bu sayede büyük panelvanları andıran bir hacim ortaya çıkıyor.

180 beygir dizel

Aracın kaputunun altında, 2.0 litrelik dizel motor yer alıyor. 180 beygir güç ve 400 nm tork üreten motor, 6 ileri Powershift şanzımanla kombine edilmiş. 1760 kilogramlık Galaxy’yi spor otomobilleri aratmayan çeviklikte bir araç haline getiren motor, yüksek tork sayesinde ara hızlanmalarda da iddialı. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.5 saniyede tamamlayan büyük MPV, saatte 205 kilometre sürate ulaşabiliyor. Konfor seviyesi yüksek olan otomobil, boyutlarından beklenmeyecek kadar iyi tutunma kabiliyetine sahip. Virajlarda fazla yatmayan karoser, net direksiyon sistemi sayesinde çevik hissettiriyor.

Bir depoyla 1300 kilometre

Performansıyla keyif veren motor, tüketimde de iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 5.4 litre. 70 litrelik depoyla menzil yaklaşık 1300 kilometre. Biz denemelerimizde bu rakama ulaşamadıysak da elde ettiğimiz 6.7 litrelik ortalama, bu iri minivan için oldukça başarılı bir değer.

Tek eksisi fiyatı

Ford, yeni Galaxy’yi Türkiye’de iki versiyon olarak sunuyor. Style paketiyle sunulan 1.5 litrelik EcoBoost (benzinli) versiyon sadece 6 ileri manuel şanzımanla alınabiliyor. 160 beygirlik bu motor, 172 bin 370 liradan satışa sunuluyor. 2 litrelik dizel versiyonsa Powershift şanzıman ve Titanium isimli üst donanımla satılıyor. Bu kombinasyonun fiyatıysa, vergisel dezavantaj sebebiyle 274 bin 740 lirayı buluyor. Sunulan donanımlar ve 2 litrelik motor düşünüldüğünde fiyat normal seviyede. Fakat küçük hacimli benzinli ünitede otomatik şanzımanın sunulmaması, satış rakamlarının artmasındaki en büyük engel gibi görünüyor.