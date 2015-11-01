Ford Grand C-Max 1.5L EcoBoost Otomatik Test

Kalabalık Ailelere Sportif Seçenek

Ford, yeni Grand C-Max ile 7 kişilik ailelere bolca boş alan ve konforlu yolculuklar vadediyor. Otomatik vitesle sunulan 182 beygirlik yeni nesil Ecoboost motor, yeterli performansa sahip

GÖKHAN KARA

Kalabalık aileler için geliştirilen MPV sınıfı, değişken iç hacmi, 7 kişiye kadar taşıma kapasitesi ve konfor özellikleriyle dikkat çekiyor. Otomobil konforu ve performans özellikleri de sunmaya başlayan bu tip araçlar, kalabalık ailelerin fonksiyonel özellikler vadediyor. Bu sınıfın iddialı markalarından olan Ford, yenilediği C-Max ailesiyle MPV’lerin de sportif sürüş özellikleri sunabileceğini kanıtlıyor. Hem 5 hem 7 kişilik versiyonu bulunan araç, sürgülü arka kapılara sahip Grand versiyonuyla konuğumuz oldu.

İKİ TARAFTA DA SÜRGÜLÜ KAPI VAR

Çekik farları, büyütülen ızgarası ve geniş tamponuyla markanın diğer modellerinin yüzüne kavuşan araç, arkadan ise daha sade bir tasarıma sahip. 4.5 metreyi aşan uzunluğu ve 1.83 metrelik genişliğiyle kompakt MPV standartlarını fazlasıyla karşılayan araç, bombeli motor kaputuyla olduğundan daha iri bir otomobil gibi görünüyor. 7 kişilik versiyonu diğer modelden ayırmak için araca yandan bakmak gerekiyor. 7 kişilik versiyonda her iki tarafta da sürgülü kapılan kullanılıyor. Sürgülü kapılar açılıp içeri girildiğinde ise son derece ferah olan kabin ortaya çıkıyor. Ergonomi ve kalite açısından son derece başarılı olan ön konsolda, tuş sayısı da azaltılmış.

6 KİŞİLİK DE OLUYOR

Ön bölümde baş mesafesi son derece iyi. Orta sırada ise ileri-geri kaydırılabilen koltuklar sayesinde tercih araç sahibine bırakılmış. Üçüncü sıra koltuklar ise daha çok ailenin küçük fertleri için ayrılmış. Araçtaki değişkenlik özellikleri bununla da sınırlı değil. İkinci sıradaki koltuklardan ortada bulunanı katlanarak sağ koltuğun içinde kayboluyor. Bu sayede hem araç 6 kişilik oluyor hem de ortada bir koridor ortaya çıkıyor. Ayrıca ikinci ve üçüncü sıra koltuklar tamamen katlanıp düz bir zemin elde ediliyor. Bu sayede bagaj hacmi tam 1787 litreye ulaşıyor. Bagaj 7 kişilik düzende 448, 3’üncü sıra koltuklar katlı haldeyken 520 litrelik hacim sunuyor.

ORTALAMA TÜKETİM 6.8 LİTRE

Araçta kullanılan yeni 1.5 litrelik Ecoboost motor, hem ekonomi hem yüksek performans sunma iddiasında. 182 beygir güç ve 240 nm tork üreten bu motor performans iddiasını rahatlıkla kanıtlıyor. 6 ileri tam otomatik şanzımana rağmen araç 0’dan 100 km/s hıza 9.5 saniyede ulaşabiliyor ve maksimum sürat ise 211 km/s olarak veriliyor. 1.5 tonluk araç, ara hızlanmalarda da yeteri kadar çevik. Ecoboost’un bir diğer iddiası olan tüketim ise fabrika verilerine göre ortalama 6,8 litre. Bizim kullanımımızda ortaya çıkan 8,0 litrelik tüketim değeri ağırlık ve otomatik şanzımana göre başarılı.

DİZELLE BENZİNLİ AYNI FİYATA

Ford, Grand C-Max’i sadece üst donanım paketi Titanium ile sunuyor. Bu sebeple otomatik vitese sahip 1.5 Ecoboost versiyonun başlangıç fiyatı 149 bin 350 lira olarak belirlemiş. Manuel şanzımanla sunulan 1.5 litrelik dizel de benzer bir fiyata sunuluyor. Aracın Grand olmayan versiyonuysa, aynı motor ve donanım seviyesinde yaklaşık 10 bin lira daha uygun bir fiyata sahip. Fazladan iki koltuk, daha modüler koltuk yapısı ve iki sürgülü kapı için talep edilen fiyat farkı yüksek sayılmaz. Son derece zengin güvenlik ve konfor ekipmanları bulunan araçta kör nokta uyarı sistemi, çapraz trafik uyarı sistemi, şerit takip sistemi ve şeritte kalma yardımcısı, sürücü dikkat tespit sistemi, otomatik uzun farlar, Ford Dinamik LED farlar, akıllı bagaj kapağı gibi üst düzey donanım seçenekleri de tercih edilebiliyor. (Aralık 2017 fiyatı)