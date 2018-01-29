Ford hacimi küçülttü gücü büyüttü

Avrupa’nın ve Türkiye’nin bir numaralı ticari araç markası Ford, tamamen yeni 2.0L Ford EcoBlue motorunu ticari araçlarında sunmaya hazırlanıyor. Ocak ayında Transit kamyonet ve van versiyonlarında sunulmaya başlanan EcoBlue dizel motor serisi önümüzdeki dönemde Transit Custom ve Tourneo Custom’da da görev alacak. 2.0L EcoBlue motor, yerini alacağı 2.2L Duratorq’tan daha düşük hacimli olmakla birlikte benzersiz yakıt tasarrufu, performans ve çevreci özellikleriyle dikkat çekiyor, ticari araçlarda binek konforu sunmayı hedefliyor.

Yeni Ford EcoBlue motor, 2018’de Ford ticari ailesinin yükünü çekmeye hazırlanıyor. Üretimi Ford Otosan İnönü fabrikasında gerçekleştirilerek Transit ve Custom modellerinde sunulan 2.2L Duratorq TDCi motorun yerine geçmeye hazırlanan Yeni 2.0L EcoBlue dizel motor, sessiz yapısının yanı sıra düşük yakıt tüketimi, alt devirlerde daha yüksek tork değeri ve daha fazla güç ile ön plana çıkıyor.

2.0 LİTRELİK YENİ DİZEL

2.0L hacmindeki 4 silindirli yeni Ford EcoBlue motor, sürtünmeyi azaltan inovatif tasarımlarıyla 2.2L motora oranla yüzde 13 oranında yakıt tasarrufu sunarken, yepyeni motor mimarisi ile Euro 6 standartlarını da karşılayan son derece düşük NOx ve CO2 salım değerlerine ulaşıyor. Gelişmiş turboşarj sistemi ile düşük devirlerde yüzde 20 daha fazla tork değeri sunan yeni Ford EcoBlue, rölantide 4 desibel daha düşük gürültü ile binek araçlardaki ses seviyesini ticari araç müşterilerine sunabiliyor.

240 BEYGİR GÜÇ

2.0L Yeni Ford EcoBlue dizel motor; 105 PS, 130 PS ve 170 PS’lik üç farklı güç ile ticari araç ailesinde görev alırken motorun teknolojisi 240 PS güce kadar dayanıklılık gösteriyor. EcoBlue dizel motor, Ford’un binek otomobillerinde de 1.5L versiyonuyla sunuluyor.

5.5 MİLYON KİLOMETRE TEST EDİLDİ

Gerçek yol şartlarında 400.000 km’si Transit müşterileri tarafından olmak üzere, toplamda 5.5 milyon km’lik dayanıklılık testine tabi tutulan yeni EcoBlue motor, başarılı alt yapısını ispatlayarak Türkiye’deki ticari müşterilerinin beğenisine sunuluyor. Ar-Ge çalışmalarında Türk mühendislerinin de yer aldığı EcoBlue motor, Ocak ayı içerisinde Ford Transit, akabinde de Transit Custom ve Tourneo Custom modellerinde sunulacak.

YERLİ ÜRETİM TEKNOLOJİSİ

Yeni 2.0L EcoBlue motor ile ticari araçlardaki liderliklerini pekiştireceklerini belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye’nin ve Avrupa’nın lider ticari araç markası olmaktan gurur duyuyoruz. Ticari araçlar ve ticari araç motor sistemlerindeki gerek mühendislik gerekse üretim yetkinliğimizi Duratorq ve Ecotorq ile kanıtladık. Ford Otosan mühendislerinin geliştirme çalışmalarında yer aldığı yeni 2.0L EcoBlue ile ileri motor teknolojilerindeki gücümüzü de bir üst seviyeye taşıyoruz. Verimli, güçlü ve çevreci yeni EcoBlue motora sahip modellerimizle Türkiye ve Avrupa’da ticari araçlarımızın zirvedeki yerini sağlamlaştıracağına inanıyorum.” dedi.

DÜŞÜK DEVİRLERDE DE ETKİLİ

Tamamen yeni, yapısı küçültülmüş turbo şarj, önceki 2.2 litre TDCi motora kıyasla düşük motor devirlerinde daha fazla hava beslemek, devir aralığı genelinde ise daha hafif ve atak bir his yaratmak aynı zamanda 1.250 devirde 340 Nm tork üretmek amacıyla özel olarak tasarlandı ve böylece sıkışık dur kalk trafiğinde sürücüye kolay ilerleme imkanı veren düşük devir torkunun arttırılması sağlandı. Hafifliğiyle ön plana çıkan yeni turboşarj, aerodinamik açıdan geliştirilen bir türbin pervane çarkına da sahip ve roket motorları gibi aşırı sıcaklık ortamlarında kullanılan bir alüminyum nikel, krom ve demir içeren alaşım bir malzemeden imal ediliyor. Yeni turboşarj sistemi 240.000 d/dak’ya kadar dayanıklılık gösterebiliyor.