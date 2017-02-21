Ford Kuga 1.5 EcoBoost test sürüşü

Ford Kuga, tasarımı ve kalitesiyle sınıfının iddialı modellerinden biri. C-SUV pazarında mücadele eden araç, 4 tekerlekten çekiş, otomatik vites ve küçük hacimli motoru bir araya getiriyor

Pazarın parlayan yıldızı SUV’lar, küçük hacimli motor seçenekleriyle birlikte payını hızla artırmaya başladı. Standart modellere oranda daha geniş iç hacim ve trafiğe yüksekten bakma şansı tanıyan bu araçlar, gün geçtikçe daha küçük motor seçenekleriyle desteklenmeye devam ediyor. Pazarın iddialı oyuncularından Ford da, Kuga ile bu mücadelenin ortasında yer alıyor. Markanın yeni nesil EcoBoost motoruyla donatılan araç, premium modelleri andıran tasarım ve donanım özellikleriyle öne çıkıyor.

YERDEN YÜKSEKLİĞİ 198 MM

Markanın emisyon ve bununla bağlantılı olarak yakıt tüketimini düşürmek için geliştirdiği yeni 1.5 litrelik EcoBoost, bu ayki konuğumuzun kalbinde yer alıyor. Sessiz sedasız şekilde 1.6 litrelik versiyonun yerini alan bu yeni ünite, 4 tekerlekten çekiş sistemi ve otomatik vites kombinasyonuyla birlikte sunuluyor. Araç bu özellikleri bir arada sunabilen birkaç araçtan biri. Sportif çizgilerden oluşan karoser, 4.5 metrenin üzerindeki uzunluğu ve 1.84 metrelik genişliğiyle öne çıkıyor. 198 milimetrelik yerden yükseklik, daha ilk bakışta dikkat çekiyor. Bu yükseklik sayesinde aracın yaklaşma açısı 22, uzaklaşma açısıysa 27.8 derece olmuş. Aracıan başarılı çalışan 4 çeker sisteminin de yardımıyla çok zorlu olmayan arazi şartlarında rahatlıkla ilerliyor.

MALZEME KALİTESİ ÜST SEVİYE

Aracın iç mekanı, diğer Ford modellerini andırıyor. Bolca tuşa sahip kokpitte kalınlığı iyi ayarlanmış etli direksiyon simidi ve orta konsola entegre vites kolunun ergonomisi başarılı. İç mekanda sunulan işçilik ve malzeme kalitesi üst seviyede. Ön ve arkada baş ve diz mesafesi sorunu bulunmuyor. Bolca tuşun yer aldığı kokpitte buna rağmen tüm kumandalar olması gerektiği yerde duruyor. Bagaj hacmiyse 406 litre olarak belirlenmiş.

200 KİLOMETRE HIZA ULAŞIYOR

Konuğumuzda kullanılan 1.5 litrelik EcoBoost motor, turbo beslemeli bir benzinli ünite. Sessiz ve sarsıntısız çalışma karakteriyle öne çıkan motor, 6 ileri otomatik şanzımanla kombine ediliyor. 1686 kilogramlık aracı rahatlıkla ivmelendiren motor, 182 beygir güç ve 240 nm tork üretiyor. 0’dan 100 km/s sürate 10.1 saniyede ulaşabilen araç, saatte 200 kilometrelik son süratiyle beklentileri karşılıyor. Motor, ara hızlanmalarda da beklentileri karşılıyor. Üzerinde 18 inçlik asfalt lastikleri olan aracın yol tutuş yeteneği sınıf standartlarının üzerinde. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 7.4 litre olan araç, denemelerimizde 9.2 litrelik değeri tutturdu. Bu rakam 4X4 sistemi ve otomatik vites düşünüldüğünde normal sayılabilir.

EN ÜST DONANIMLA KONUK OLDU

Aracın en üst donanım seviyesi olan Selective’de, aktif ön ızgara, ısıtmalı ön cam, 7 hava yastığı, devrilme önleme sistemi, yokuş kalkış desteği, otomatik park sisteki, akıllı şarj sistemi, anahtarsız giriş ve çalıştkırma, akıllı bagaj, parçalı deri döşeme, Sony müzik sistemi, start/stop sistemi gibi uzun bir liste yer alıyor.