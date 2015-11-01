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Ford Kuga ile ‘Harekete Geç’iyor

Ford Kuga ile ‘Harekete Geç’iyor

Ford’un SUV segmentindeki temsilcisi Kuga makyaj operasyonundan geçti. Yeni 1.5 litrelik dizel motor seçeneğine kavuşan model, düşük yakıt tüketimi ve artan kalitesiyle ön plana çıkıyor. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Kuga segmentindeki öncü modellerden biri olacak. Bu yıl toplam pazar daralacak fakat SUV segmenti büyüyecek” dedi. GÖKHAN […]

23 saat önce -
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Ford’un SUV segmentindeki temsilcisi Kuga makyaj operasyonundan geçti. Yeni 1.5 litrelik dizel motor seçeneğine kavuşan model, düşük yakıt tüketimi ve artan kalitesiyle ön plana çıkıyor. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “Kuga segmentindeki öncü modellerden biri olacak. Bu yıl toplam pazar daralacak fakat SUV segmenti büyüyecek” dedi.

GÖKHAN KARA-SAFRANBOLU

Türkiye’de son 5 yılda atağa geçen SUV segementi yüzde 60’lık büyüme kaydetti. Geçen yıl toplam pazar yüzde 1,62’lik yükseliş kaydederken, SUV sınıfı neredeyse yüzde 10 büyüdü. 2 çekerlerin yoğunlukta olduğu sınıfta birçok araç, 1.6 litrelik motor hacmini de aşmıyor. Ford Kuga’nın Safranbolu’da düzenlenen lasnmanında konuşan Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası’ndan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk, “ÖTV oranları ve dalgalı kur seyrinin bu yıl pazarı ufak bir daralma bekliyor. SUV segmentinin ise bu daralmaya oranla tam tersi bir büyüme kaydedeceğini düşünüyorum” dedi.

Ford_Kuga_toplu otogundem

300 KM’DEN FAZLA KULLANDIK

Geçen yıl ‘Bir Başka’ stratejisiyle güçlendikleri ürünleri yenilediklerini aktaran Yücetürk, yeni Kuga’da SUV segmentinde önemli bir yere sahip olan 1,5 litre dizel motor ve otomatik şanzıman seçeneğiyle daha geniş bir müşteri kitlesine hitap ettiklerini kaydetti. SUV modelin Valencia ve Louisville’de üretildiğini belirten Yücetürk, “Türkiye’deki hedefimiz yıl sonuna kadar 5 bin araç satmak” olduğunu ifade ederek, satış rakamlarını 5 katına çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti. Bizimde Kastamonu ve Safranbolu arasında ortalama 300 kilometre kullanma fırsatı yakaladığımız yeni SUV model, trapezoid ızgara, LED gündüz farları, sis farları, stop lambalarıyla dikkat çekiyor.

Ford_Kuga_iç otogundem

3 FARKLI DONANIM SEÇENEĞİ VAR

Ağabeyi Edge ile neredeyse aynı tasarım dilini paylaşan model, Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, Akıllı Bagaj Kapağı, Gelişmiş Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi, ısıtmalı deri koltuklar ve ısıtmalı direksiyon, Adaptif Hız Kontrol Sistemi gibi özelliklerle sunuluyor. Beklenen dizel ünite ile birleşen Kuga’da 1.5 litrelik dizel ünite görev yapıyor. Bu motor 120 beygir güç ve 300 Nm tork üretiyor. Aynı zamanda modelin birde 1.5 litrelik benzinli Ecoboost motor seçeneği de yer alıyor. Dizel seçenek hem otomatik hem de manuel vites imkanına sahip ve 4×4 sadece benzinli versiyonda kombine ediliyor. Türkiye’de Style, Titanium ve ST-line olmak üzere 3 donanım seviyesiyle yollara çıkan araç, sportif tasarım ve süspansiyonlarıyla oldukça beğenimizi kazanıyor. Daha sezgisel hale gelen iç mekan, daha az sayıda ve daha kolay ayırt edilebilen butonlar kullanılıyor.

KASTAMONU’DAN SAFRANBOLU’YA BİR BAŞKA HAREKET

Özgür Yücetürk

Yeni dizel motorlar ‘Harekete Geç’en Kuga, 100 kilometrede ortalama 4.4 litrelik tüketim gerçekleştiriyor. 6 ileri PowerShift şanzımanla kullanma fırsatı yakaladığımız yeni modelin vites geçişleri oldukça sarsıntısız. Alt devirlerde de kullanıcılarını üzmeyen dizel model, ecoboost motora göre oldukça cimri. İlk denemelerimizde ortalama 110 kilometre hızla 6.8 litrelik tüketimi yakaladık. Kullandığımız ST-Line donanım versiyonuyla tatlı sert süspansiyonlar yol tutuş konusunda büyük katkı sağlıyor ve darbeleri emmede de oldukça başarılı. Koltukların yapısı ve arka kısım keyifli yolculuklara imkan sağlıyor.

 ÜST DONANIMLARA ÖTV ZAMMI

Yeni vergilendirme sistemiyle aracın dizel otomatik kombinasyonu ÖTV kurbanı oluyor. Özgür Yücetürk, “Titanyum ve ST-Line donanım seçeneklerinin fiyat farkı yeni modelimizi ÖTV’de bir üst bareme taşıyor. Aracın başlangıç fiyatı (Style) 117 bin lira” dedi. Bir üst donanım tercih etmek isteyen kullanıcılar ise neredeyse yaklaşık 25 bin liralık farkla karşılaşıyor. Normal şartlarda farklı donanım paketleri arasında maksimum 5 ila 10 bin lira arasında fark olurken, ÖTV bu oranı oldukça arttırıyor.

ZENGİN TEKNOLOJİK ÖZELLİKLER

Yeni Ford Kuga’da ilk kez sunulan Elektronik Park Freni, direksiyona müdahale etmeden sadece bir düğmeyle dikey ve paralel park alanlarına park edilmesini sağlayan Gelişmiş Otomatik Park Sistemi, çarpışma riskini azaltmaya yardımcı olan Aktif Şehir İçi Güvenlik Sistemi’nin geliştirilmiş versiyonu, ışığın azaldığı ortamlarda görüşü optimize eden Adaptif Ön Far Sistemi, Akıllı Bagaj Kapağı ve Ecoboost motor seçeneği ile sunulan Ford Akıllı Dört Tekerlekten Çekiş Sistemi, aracın teknolojik özellikleri arasında yer alıyor. Yeni 120 PS 1,5 lt TDCi motor, manuel şanzıman kombinasyonu önceki 2,0 lt TDCi motorun yerini alıyor.

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