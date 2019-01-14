Ford Otosan Gölcük’te pil üretecek

Elektrikli araç üretiminde hızlı bir gelişme kaydeden Türkiye’ye bir müjde de Ford Otosan’dan geldi. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, pil paketi için harekete geçtiklerini bildirdi.

HAYDAR YENİGÜN

Türkiye otomotiv üretiminde Avrupa’nın önemli bir iş ortağı. Yapılan yatırımlar ve ihracat rakamları da bu sözü doğruluyor. Özellikle yeni nesil araçlara yönelmeye başlayan yerli üreticiler, hibrit konusunda da üs görevi görüyor. Toyota’nın CH-R ve Corolla hibrit modelleri bunun en somut örneği olurken, Renault Clio hibrit ile bu alana katkı sağlayacak. Elektrikli araç konusunda da Türkiye’de büyük bir fırsat olduğunu söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, bunu iki nedenden ötürü önemsediğini belirtti. Yenigün “Birincisi hardware üretim yani araç üretimi. Aracın komponentlerinin üretimi. Örneğin; aküsünün üretimi. Maalesef şu ana kadar Türkiye’de hala yok. Ama yakın zamanda olacak. Bir OSD üyemiz imalata başlayacak. Pil paketi üretecek. Hibrit için değil tamamen elektrikli araçlar için. Bu seri üretim bir pil paketi olacak. 2019 yılında mevcut modellerin üzerine artarak devam edecek. Üretilen pil ise kendi markası için olacak” dedi.

YAZILIMI YERLİ OLACAK

Bu üretimi yapacak markayı da açıklayan Yenigün, Ford Otosan’ın pil paketi için kolları sıvadığına değindi. Yenigün konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şu ana kadar benim bildiğim kadarıyla ne bizim üyelerimizden ne de üye olmayan firmalardan bununla ilgili bir yatırım açıklayan yok. Bunu zaten Otosan yapmak istemedi. Bir yerden almak istiyordu ama Türkiye’de üreticisi olmayınca mecburen kendisi bu işe girecek. İşin software tarafı ise o tamamen araca özel. Herkese pil satabiliyorsunuz ama onun yazılımını kendinizin yapması lazım.”

VOLKSWAGEN GÖLCÜK’TE ÜRETİM YAPACAK

Bu arada Gölcük’te gündemde olan VW Transporter üretimi de kesinlik kazanıyor. TAYSAD Başkanı Alper Kanca, Volkswagen’in Türkiye’de minibüs üretme konusunda Ford Otosan ile anlaşmış durumda olduğunu belirterek “Bu kesin. Türkiye’de Ford Transit’in üretildiği Gölcük’ün yanında VW Transporter üretilecek” açıklaması yaptı.