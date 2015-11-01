Ford Otosan Paris’te geleceği geliştirecek

26 saniye önce

Ford Otosan’dan Türkiye’nin teknoloji girişimlerine büyük fırsat!

Türkiye otomotiv sanayinin öncü şirketi Ford Otosan, Türkiye’de kendine güvenen girişimcilere 25-26 Ekim’de Paris’te düzenlenecek “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finaline katılma şansı sunuyor.

Ford Otosan, Türkiye’deki teknoloji girişimlerine Ford’un global çaptaki Connected Vehicles (Bağlantılı Araçlar) ekosistemine dahil olmak için önemli bir fırsat sunuyor. Şirket, 20 Temmuz’da Ford Otosan Sancaktepe Ar-Ge Merkezi’nde Ford’un Connected Services & Business Development (Bağlantılı Hizmetler ve İş Geliştirme) birimi yöneticisi Scott Lyons’ın başkanlığındaki jüri ile Türkiye’den gelen başvuruları değerlendirecek ve Paris’teki “Ford Sync AppLink Paris Hackathon” finaline gitmeye hak kazanan ekipleri belirleyecek. İstanbul’da gerçekleşecek ön elemelere girişimciler, 5 ana başlık altında sunacakları yazılım/aplikasyon çözümleriyle katılabilecekler.

Program ilk kez Türkiye’deki girişimcilerle buluşacak

Ford Motor Company ve Axis-Innovation iş birliğiyle dünyanın birçok önemli startup ekosistemi ile tanışma fırsatı bulan “Make It Driveable” programı, bu yıl ilk kez Türkiye’deki girişimcilerle buluşacak. Türkiye dışında İngiltere, Almanya, Hollanda, Estonya ve İsrail’de de gerçekleşecek ön elemeler sonucunda kazanan ekipler Paris’te yarışma fırsatı bulacaklar. Ön elemeler sonucunda Paris’te yarışmaya hak kazanan girişimciler, geleceğin araç içi teknolojileri için Ford ile çalışma ve çeşitli iş birlikleri gerçekleştirme şansına sahip olacak.

Program kapsamında; girişimcilere mobil aplikasyonlarını Ford araçların akıllı telefonlar ile entegre edilmesini sağlayan “SYNC AppLink” teknolojisi ile uyumlu hale getirmeleri ve SYNC teknolojisi ile donatılmış Ford araçlarında sunma fırsatı verilecek. 25-26 Ekim’de Paris’te gerçekleşecek “Ford Applink Smart Mobility Challenge” finali, sürücülere sürüş sırasında mobil uygulamalarla ‘bağlantılı sürüş’ deneyimi sunmaya yardımcı olacak uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor.

Adayların 5 ana başlık altında yazılım/aplikasyon geliştirmeleri bekleniyor

İstanbul’daki ön elemelere katılacak adayların, Ford araç sahiplerinin sürüş keyfini daha güvenli bir şekilde yaşamasına yardımcı olan araç içi multimedya sistemi Ford SYNC ile uyumlu bir yazılım/uygulama geliştirmesi gerekiyor. Ford AppLink ekosistemine dahil olacak yazılımların, Ticari/filo çözümleri, Verimlilik, Çoklu-bağlantılı araçlar, Mobilite ve Araç Verileri olmak üzere 5 ana başlık altında yer alması hedefleniyor.

Adayların yarışmaya katılabileceği kategoriler ve detayları şöyle;

Ticari / Filo Çözümleri

Telematik

Verimlilik

Kişisel asistanlık hizmetleri / Yapay zeka

Sürüş sırasında sürücünün yolda internete bağlı kalmasını sağlayacak uygulamalar ve bağlantılı araçlar için kişisel uygulamalar

Çoklu-bağlantılı araçlar

Ford’un araç içinde yer alan modemi ve bulut ile AppLink aracılığıyla ara yüz oluşturan akıllı telefon temelli uygulamalar

Mobilite

Multimodal / Çok-modlu Çözümler

Paylaşım ekonomisi ve akıllı şehir araç verileri

Araç verileri