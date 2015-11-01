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Ford Otosan Yıldızlarını Ödüllendirildi

Ford Otosan Yıldızlarını Ödüllendirildi
12 saat önce
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Ford Otosan, 2016 yılı boyunca sergilediği üstün performans ve çalışma disipliniyle fark yaratan, başarılı üretim çalışanlarını 6. kez ödüllendirdi. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Ford Otosan’ın Yıldızları” ödül töreninde, toplam 160 çalışan ödül almaya layık görüldü.

Türkiye otomotiv sektörü istihdam lideri Ford Otosan, 2011 yılında başlattığı “Yıldızlar” programı çerçevesinde başarılı üretim çalışanlarını 6. kez ödüllendirdi. Başarılı çalışmaları ve performansıyla fark yaratan, diğer çalışanlara rol model olan 160 “yıldız” çalışana ödülleri, 14 Mayıs günü gerçekleştirilen “6. Ford Otosan’ın Yıldızları” ödül töreninde takdim edildi. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi’nde gerçekleşen ödül törenine, Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, Ford Otosan üst yönetimi ve Türk Metal Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Yücel Yücel katıldı. Ödül töreninde, Ford Otosan’ın tüm “Yıldız” çalışanlarına aileleriyle birlikte Büyük Anadolu Didim Resort Oteli’nde “herşey dahil” konseptiyle bir haftalık tatil hediye edildi.

YILDIZLARA TEŞEKKÜR

Ford Otosan’ın “Üretim Çalışanı Ödüllendirme Sistemi” sonucu ödüle layık görülen çalışanları tebrik eden Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün, ödül töreninde şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, bugüne kadar elde ettiğimiz sayısız başarıya yenilerini eklememizi sağlayan çalışanlarımıza en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Ülkemize onur kaynağı olmayı hedefleyen ve büyük hayallerle aynı hedefe kitlenmiş iyi bir takımın oluşturduğu böyle bir güce sahip olmaktan onur duyuyoruz. Elde ettiğimiz tüm başarılar işte bu büyük ailenin eseri. Bu yolda daha iyisini başarmak için yolumuzu aydınlatan siz Ford Otosan’ın yıldızlarına ve ailelerine kalpten teşekkür ediyoruz.Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hep birlikte aynı şevk, heyecanla daha nice başarılar kazanacağımıza inanıyorum.” Ford Otosan, 2016 yılı boyunca sergilediği üstün performans ve çalışma disipliniyle fark yaratan, başarılı üretim çalışanlarını 6. kez ödüllendirdi. Vehbi Koç Vakfı Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenen “Ford Otosan’ın Yıldızları” ödül töreninde, toplam 160 çalışan ödül almaya layık görüldü.

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