Ford Otosan’dan AutoShow 2017 için açıklama

Ford Otosan İstanbul Autoshow 2017 katılımı hakkında basın açıklaması yaptı. Açıklamada daha önceki söylentilere cevap veren Ford Otosan İstanbul Autoshow 2017’ye katılacağını söyledi. Ford Otosan’dan Yapılan açıklama ise şöyle;

“Otomotiv sektörünün dünyada ve Türkiye’deki gelişimi ve değişimi hem otomotiv markaları olarak bizlerin hem de otomotiv medyasının popüler tartışma konularından biri olmaya devam ediyor. Son yıllarda yaşadığımız teknolojik ilerleme, sadece otomotiv değil tüm sektörlerdeki kurumların pazarlama ve satış profesyonellerine yeni dijital fırsatlar sunuyor. Bu fırsatlar ve etrafımızda değişen dünya bizleri iş yapış biçimlerimiz konusunda yeniden düşünmeye zorluyor. Çünkü bu değişim, aynı zamanda mevcut ve potansiyel müşterilerimizin de beklentilerini şekillendiriyor. Bu sebeple, biz de Ford Otosan olarak dijital dönüşüm ve bu anlamda dijital iletişim yatırımlarımızı her geçen gün arttırıyoruz. Bununla birlikte, Ford Otosan olarak, geçtiğimiz yıl duyurusunu yaptığımız ve sadece dijital değil tüm müşterilerimizle temas eden alanlarda “Bir Başka” deneyim yaşatma vaadimizin çıkış noktası da, temelde marka olarak yeni trendlere esnek bir şekilde yanıt verebilme vizyonumuzdur. Diğer yandan, Türkiye’nin öncü otomotiv markası ve en büyük sanayi şirketlerinden biri olarak, İstanbul Autoshow 2017 Fuarı’na katılacağımızı bildirmek isteriz. Katılımımızın, fuarların temel faydası olan kitlelere dönük ürün tanıtımına ek olarak, ekonomimizin lokomotif sektörü olan otomotivin sürekli gelişimine de hizmet edeceğini düşünüyoruz. İstanbul Autoshow 2017’nin gerek katılımcı markalar gerekse ziyaretçiler açısından heyecanlı, yeniliklerle dolu ve ufuk açıcı bir fuar olmasını temenni ederiz.”