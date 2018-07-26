Ford Otosan’ın yeni büyük çocuğu

Ford Otosan’ın Türkiye’de üretim dünyaya sunduğu yeni çekicisini gün yüzüne çıkarttı. 2019’da satışa çıkacak Ford Trucks modelinin 500 beygirlik güce sahip. Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün yeni çekicinin isminin daha belli olmadığını belirterek “Şimdilik ‘Big boy’ olarak nitelendiriyoruz” dedi.

Ford Trucks’ın yeni çekicisi, 500 beygirlik gücü ile yüksek performans sunarken uzun yol kullanıcılarına ev konforu sağlamaya odaklı 2.5 m. kabin genişliği ve ileri teknolojileri ile dikkat çekiyor. Modeli kendisinin “Big boy” ‘Büyük çocuk” olarak nitelendirdiğini söyleyen Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün esas isim ve ayrıntılı teknik özelliklerinin Almanya’daki fuarda açıklanacağını belirtti. Yerli parça oranı yüzde 89’ları bulan çekici, yerli şanzımanın devreye girmesinin ardından 2019’da yüzde 100 yerlilik oranına oldukça yaklaşacak. Yenigün “Ürün ve tesis yatırımlarımız karşılığını buluyor ve müşterilerimiz tarafından liderlikle ödüllendiriliyoruz. Hedefimiz inşaat ve yol kamyonlarında olduğu gibi çekici pazarında da lider olmak. Eylül ayında Hannover Ticari Araçlar Fuarı’nda dünyaya tanıtacağımız yeni çekicimiz, uluslararası büyüme stratejimiz doğrultusunda çok büyük öneme sahip” dedi. Ford Trucks, yeni çekicisinin temellerini oluştururken, yurt içi ve yurt dışındaki müşterilerini dinledi ve farklı pazar koşullarına uygun olarak yeni bir çekici geliştirdi. Geliştirilme sürecinde Türkiye dâhil 5 ülkede süren saha çalışmalarında 900 şoför, 44 filo yöneticisi ile görüşüldü.4 kıtada 11 ülkede toplamda 5 milyon kilometre teste tabî tutuldu.

50 ÜLKEYE GİDECEK

Ford Trucks ile 2010 yılında yeniden bir marka yolculuğuna çıktıklarını ve bu yoldaki stratejilerinin Türkiye pazarındaki bilgi ve tecrübesini uluslararası boyuta taşımak olduğunu belirten Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün, törende yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Ford Trucks markası ile Türkiye’de, tamamen ağır ticari araçlara özel ve son derece modern bayi yapılanmamızı, 30 plaza ile tamamlayarak ilk adımımızı attık.Bayi yapılanmamızı Türkiye’de geliştirirken uluslararası pazarlarda da Ford Trucks markamızı güçlendirmeye devam ettik. Orta Doğu, Afrika, Rusya ve Türkî Cumhuriyetlerin ardından, büyümemizi Doğu Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz bayi açılışlarıyla sürdürdük. Bugün itibarıyla 32 ülkede faaliyet göstermekteyiz. 2018 itibarıyla 40, 2020 sonu itibariyle de 50 ülkede var olmayı hedefliyoruz.Global büyüme stratejimiz kapsamında rekabette ön plana çıkmamızı sağlayan unsur, yerli tasarım ve üretim kabiliyetimiz. Bu kadar kısa zamanda, bugün bu noktaya gelmemizi sağlayan gücümüzü yüzde %89’a ulaşan yerlilik oranımızdan alıyoruz.”

500 BEYGİR GÜÇ

Yeni çekicilerini her detayıyla tekrar tasarladıklarını belirten Ford Trucks Genel Müdür Yardımcısı Serhan Turfan sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni çekicimiz, çok zorlu iklim ve arazi şartlarındaki testleri gücü ve performansıyla başarı ile tamamladı. Yeni çekicimizde prestije ve güce dayanan modern tasarım dili, profesyonellik ve yenilikçiliği bir arada sunuyor. Konfor, verimlilik ve teknoloji ürünümüzün en önemli karakteristik özellikleri. 2,5 metre genişliğe ulaşan yeni kabinimiz, kullanıcılara uzun yolda ihtiyaç duydukları konforu ve ferahlığı vadediyor. Yüksek performansı, 500 beygirlik gücü ile yeni ve daha da verimli çekicimiz sektörde rekabetin güçlü bir oyuncusu olacak. Yakıt ekonomisi, düşük bakım ve işletim giderleri gibi fırsatlar sunan çekicimiz, sahip olma maliyetlerini oldukça düşürecek. Yeni çekicimizde, geleceğin teknolojilerine odaklanıyoruz. Connect Truck kapsamında kullanıcıların araçlarına, kurumlarına ve tüm dış dünyaya entegre olmasını sağlıyoruz. Harita destekli hız kontrolü, multimedya sistemi gibi aynı zamanda şoförlerin ve filo yöneticilerinin hayatını kolaylaştıracak yeni teknolojileri ile aracımız optimum seçenek olarak öne çıkacak. Yeni ürünümüzün yalnız Ford Otosan için değil, Türkiye otomotiv sektörü adına da ciddi kazanımlar getireceğini düşünüyoruz.”