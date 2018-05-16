AİLE SPORCUSU

Ford’un minivan pazarındaki iddialı oyuncularından S-Max, sportif tasarımına rağmen 7 kişiye geniş bir yaşam alanı sağlıyor. Aracın 2 litrelik dizel motoru da, güçlü ve tutumlu

GÖKHAN KARA

Dünyanın önde gelen otomotiv üreticilerinden Ford, tüketicilerin her ihtiyacına yönelik bir ürüne sahip. Sportif modellerinden düşük tüketimli sedanlara kadar geniş bir ürün gamıyla pazarda yer alan marka, geniş aileler için de bol seçenekli bir minivan ailesine vadediyor. Markanın iri minivanlarından S-Max, büyük boyutlarını sportif tasarımıyla gizlemeyi başarıyor. Bu ay konuğumuz olan yeni nesil S-Max, güçlü dizel motoru ve bir evin salonunu aratmayan iç hacmiyle dikkat çekiyor.

2020 LİTREYE VARAN BAGAJ HACMİ

Markanın sportif yüzüne sahip olan S-Max, 4.8 metrelik uzunluğu ve 1.95 metrelik genişliğiyle sınıfının en iri temsilcilerinden biri. Arkaya doğru alçalan tavana rağmen yükseklik 1.65 metre, aks aralığıysa 2.85 metreyi buluyor. Çekik farları, uzun motor kaputu ve dev ön camıyla oldukça ihtişamlı görünen aracın arka tasarımı da yeterince sportif çizgilere sahip. İnce ve geniş tasarımlı arka far grubu, bir tuşla otomatik olarak açılabilen büyük bagaj kapağı ve tavan spoyleri araca boyutlarından beklenmeyecek kadar dinamik bir görünüm kazandırmış. Aracın iç mekanı ise diğer Ford modellerini andırıyor. Kaliteli malzemelerle şekillendirilen kokpitte ergonomi ve işçilik de başarılı. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya sisteminden araçla ilgili pek çok özelliğe erişim sağlanıyor. Net gösterge tablosu gibi kokpitin genel hatları da oldukça sade ve şık tasarlanmış. Üst donanımda sunulan elektrikli ve ısıtmalı deri koltuklar da çok rahat. Aracın ön ve ikinci sırası koltuklarında sunulan yaşam alanı oldukça ferah. 3’üncü sırada ise benzerlerinden daha geniş bir alan oluşturulmuş. Araç 7 kişilik oturma düzeninde 285, 5 kişilik düzende 965, 2 kişilik düzendeyse tam 2 bin 20 litrelik bagaj alanı vadediyor.

180 BEYGİRLİK DİZEL

Ford S-Max, bize 2 litrelik turbo beslemeli dizel motor seçeneğiyle konuk oldu. 180 beygir güç ve 400 nm tork üreten motor, 1734 kilogramlık otomobile etkili bir performans sağlıyor. Yüksek torku başarıyla ön aksa ileten 6 ileri çift kavramalı otomatik vites Powershift, yumuşak geçişleriyle konfora önemli katkı sağlıyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 9.5 saniyede tamamlayan otomobil, saatte 208 kilometre sürate ulaşabiliyor. Oldukça başarılı sayılabilecek bu verilere rağmen aracın ortalama tüketimi fabrika verilerine göre 5.4 litre. 70 litrelik depoyla 1300 kilometreden fazla yol yapmak mümkün. Bizim kullanımımızda yol bilgisayarına yansıyan ortalamaysa 6.8 litre oldu. Tatlı sert süspansiyon sistemi sayesinde yol tutuş yeteneği beklentilerin üzerinde olan araç, sportif kullanımda da sürücüye yeterli keyfi sunabiliyor.

DONANIMDA YOK YOK

300 bin lira seviyesine ulaşan fiyatıyla çok da cazip olmayan 2 litrelik dizel motorlu S-Max, 1.5 litrelik benzinli motor seçeneğine de sahip. (MAYIS 2018) Çok zengin bir donanım listesiyle satılan araçta markanın ileri güvenlik sistemlerinin tamamı yer alıyor. Araçta LED gündüz farları, ön/arka park sensörü, hafızalı ve katlanır aynalar, 18 inçlik alaşım jantlar, otomatik paralel ve dikey park sistemi, akıllı hız sınırlayıcı ve trafik levhası tanıma sistemi, geri görüş kamerası, 10 yöne elektrik ayarlı deri ön koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, 8 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, Sony müzik sistemi ve navigasyon gibi oldukça uzun bir liste sunuluyor.