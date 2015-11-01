Ford sıfır faizle serinletiyor

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Ford, Temmuz ayında hem binek hem de ticari modellerinde müşterilerine “0 faiz” fırsatı ve peşin alım indirimleri sunmaya devam ediyor.

Ford, Temmuz ayında müşterilerine binek araçlarda* “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko alınması durumunda 30.000 TL, 18 ay ve %0 faiz kampanyası ve bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30.000 TL, 15 ay, %0 faiz fırsatını sunuyor. Ayrıca, 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere de %1 peşin alım indirimi sunuluyor. Kuga ve Courier Journey modellerinde 20.000 TL, 20 ay ve %0,99 faizli kredi kampanyası Temmuz ayında da devam ederken, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20.000 TL, 20 ay, %0,95 faiz desteği de sunulmaya devam ediyor. Temmuz ayında da “Ford Mavi Plan” kampanyası ile C-MAX’e 999 TL ve Mondeo’ya 1.499 TL aylık taksitlerle sahip olma imkânı sunuluyor. Mavi Plan, Ford müşterilerine özel tek vade, tek balon ödeme oranıyla sadeleştirilen Ford Options kredi ürünü ve Ford’un Değerli Alım Garantisi’nden oluşuyor. Her 2 yılda yeni bir Ford sahibi olma imkânı, standart krediye göre daha düşük aylık taksit seçenekleri de Mavi Plan’ın diğer avantajlı özellikleri arasında yer alıyor.

Ticari modellerde Temmuz’a özel avantajlı kampanyalar ve “0 faiz” fırsatı

Transit minibüs modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55.000 TL, 12 Ay, %0 faiz kampanyasını Temmuz ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine için 50.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi desteği sunuyor. Buna ek olarak, Temmuz ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modellerinde 50 Bin TL, 18 Ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko satın alan müşterilere ise 55.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. Ayrıca, Connect modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası devreye alınırken, paketten yararlanmayan müşterilere 30.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere ise %2 peşin alım indirimi sağlanıyor. Ford Custom, Transit, Courier ve Ranger modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24.000 TL, 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası sunulurken, paketten yararlanmayan müşteriler için 20.000 TL, 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası sunuluyor. %0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşteriler için 2017 model Transit Van, Transit Kamyonet, Custom Van, Custom Kombi, Custom Kombi Van ve Connect müşterileri için %2, Ranger müşterileri için %1 peşin alım indirimi sunuluyor.