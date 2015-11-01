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Ford sonbaharda sıfır faiz sunuyor

Ford sonbaharda sıfır faiz sunuyor
6 saat önce
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Ford, bu sonbaharı binek ve ticari modellerinde sunduğu “0 faiz” fırsatı ve peşin alım indirimleriyle karşılıyor.

Eylül ayında devam eden kampanyasıyla müşterilerine binek araçlarda “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko alınması durumunda 36.000 TL, 15 ay ve %0 faiz kampanyası sunan Ford, bu paketten yararlanmayan müşterileri için de 30.000 TL, 15 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyasını sürdürüyor. Ayrıca, 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere de %1 peşin alım indirimi sağlanıyor. Kuga ve Courier Journey modellerinde 20.000 TL, 20 ay ve %0,99 faizli kredi kampanyası Eylül ayında da devam ederken, “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alan müşterilerine ise 20.000 TL, 20 ay, %0,95 faiz desteği sunulmaya devam ediyor. Eylül ayı içinde satın alınan tüm Ford Focus, Tourneo Courier ve Transit Courier modellerinde, Eylül ayında Axa FKasko satın alımında poliçe fiyatından 400 TL indirim Ford müşterilerini bekliyor. Eylül ayında da “Ford Mavi Plan” kampanyası ile C-MAX’e 1099 TL ve Mondeo’ya 1.699 TL aylık taksitlerle sahip olma imkânı sunuluyor.

12 AY SIFIR FAİZ

Transit minibüs** modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 55.000 TL, 12 Ay, %0 faiz kampanyasını Eylül ayında da sürdüren Ford, paketten yararlanmayan müşterilerine için 50.000 TL, 12 ay, %0 faizli kredi desteği sunuyor. Buna ek olarak, Eylül ayında Transit Minibüs Okul Taşıtı modellerinde 50 Bin TL, 18 Ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası, Her Şey Dahil Finans Paketi kapsamında F Kasko satın alan müşterilere ise 55.000 TL, 18 Ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. Connect modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda 36.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşterilere 30.000 TL, 18 ay, %0 faiz kampanyası sunuluyor. 0 faiz kampanyasını tercih etmeyen müşterilere ise %2 peşin alım indirimi sağlanıyor. Ford Custom, Transit, Courier ve Ranger modellerinde “Her Şey Dahil Finans Paketi” kapsamında FKasko satın alınması durumunda ise 24.000 TL, 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası devam ederken, paketten yararlanmayan müşteriler için 20.000 TL, 20 ay, %0 faiz destekli kredi kampanyası sunuluyor.

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