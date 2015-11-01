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Ford Team Türkiye Avrupa’da hızlı başladı

Ford Team Türkiye Avrupa’da hızlı başladı
4 saat önce
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Türkiye Ralli takımlar şampiyonu olan ve 2017 yılında gözünü Avrupa’ya çeviren Türkiye’nin en eski ve köklü ralli takımı Castrol Ford Team Türkiye, Avrupa Ralli Şampiyonası programının ilk etabı Portekiz Azor Adaları Rallisi’ni 5. sırada bitirdi.

2011 yılından beri Türkiye’nin tek şampiyon ralli takımı olan Castrol Ford Team Türkiye, bu yıl Nisan ayında başlayan Avrupa Ralli Şampiyonası’nın ilk ayağı olan Portekiz Azor Adaları Rallisi’ni takımlar sıralamasında 5. sırada tamamlamayı başardı. Atlantik Okyanusu’nun ortasında değişken hava koşullarında gerçekleşen 3 günlük yarışta 14 ayrı ülkeden 60 yarışmacı toplam 210 km’lik toprak zeminde mücadele ettiler. Sadece 36 yarışmacının bitirebildiği zorlu rallide Türk sporcular, sis, yağmur ve diğer alışık olmadıkları yol koşullarıyla sonuna kadar mücadele ederek Türkiye’ye puanla döndü.

BEŞİNCİ SIRADA TAMAMLADI

Castrol Ford Team Türkiye takımının Ralli şampiyonu pilotu Murat Bostancı, yarışın ilk gününde yoldan çıkarak aldığı hasar sonucu zaman kaybederek genel klasmanda 43. sıraya geriledi. Ancak, Castrol Ford Team Türkiye teknik servisinin olağanüstü çabalarıyla onarılan aracı ve yaptığı atakla Murat Bostancı & Onur Vatansever ikilisi yarış sonunda genel klasmanda 17. sıraya kadar tırmanmayı başardı. Takımın genç ekibi Buğra Banaz & Burak Erdener ikilisi ise yarışın ikinci günü bir kayaya çarparak zaman kaybetse de 27 yaş altı gençler kategorisinde yarışı 5. sırada tamamlayarak önemli puanlar elde etmeyi başardı.

SEZONA İYİ BAŞLADIK

Castrol Ford Team Türkiye’nin takım direktörü Serdar Bostancı, yarışla ilgili yaptığı değerlendirmede şunları söyledi: “Sanıyorum takım olarak tarihimizdeki en zorlu mücadeleyi içeren yarışlardan birini yaptık. Atlantik okyanusunun ortasındaki bir adada geçen bu yarışta hiç tanımadığımız doğa ve yol koşulları hem sürücülerimizi hem de araçlarımızın sınırlarını çok zorladı. Bu koşullar altında her iki aracımızın da yarışı bitirmiş olmaları bizim için büyük avantaj, bu sayede çok zorlu bir yarıştan puanla dönerek Avrupa Ralli Şampiyonası’na ve sezona iyi bir başlangıç yaptık. Avrupa Ralli Şampiyonası’nda ülkemizi ve sponsorlarımızı başarıyla temsil etmek ve bayrağımızı Avrupa’da dalgalandırmak için takım olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz.”

Portekiz Azor Adaları Rallisi sonrası Avrupa Ralli Şampiyonası’ndaki takımların puan durumu şöyle oldu:
1. Opel Junior Team – Almanya 40
2. Sports Racing Technologies – Letonya 33
3. ACCR Czech Team – Çek Cumhuriyeti 26
4. Peugeot Rally Academy – İspanya 25
5. Castrol Ford Team Türkiye – Türkiye 18
6. Sport & You – Portekiz 12
7. BP Ultimate Vodafone – Skoda Portekiz 10
8. Neiksans Rally Sport – Rusya Federasyonu 10
9. Rally / Autoacoreana Racing Portekiz 8
10. C-Rally – Polonya 4
11. Lotos Rally Team – Polonya 2

KANARYA ADALARINDA DEVAM EDECEK

Castrol Ford Team Türkiye’nin Avrupa Ralli Şampiyonası programı 4 Mayıs tarihinde koşulacak İspanya Kanarya Adaları Rallisi ile devam edecek. 1998 yılında kurulan ve 20 yıldır aralıksız olarak yarışan Ford’un motorsporları takımı, 2017 sezonunda Ford Otosan, Castrol, Pirelli, BP, Nova Reklam, Beyçelik, Gürsoy, Borusan Lojistik, Mars Lojistik, Kale Radyatör, NGK ve Mutlu Akü markaları tarafından destekleniyor.

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