Ford ticari ailesi zirvedeki yerini koruyor

Ford Otosan, ticari araç ailesinin en yeni üyelerini, özel bir lansmanda bir araya getirdi. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Yücetürk, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın ‘en çok tercih edilen ticari araç markası’ olan Ford, zirvedeki yerini koruyor” dedi.
Ford Otosan, hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri ile ilk kez “aile fotoğrafı” verdi. Ticaret dünyasında bir simge haline gelen Ford ticari araçları, müşterilerin ihtiyaç duyduğu pratikliği, hareketliliği, optimum kullanım maliyetini ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez yan yana durarak “aile fotoğrafı” verdi. Türkiye’nin en köklü ve en büyük sanayi şirketi Ford Otosan olarak “en genç ticari ailesini” sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30.5’e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu.”
YENİLENEN FORD TİCARİ AİLESİ
- Transit Courier: “Sınıfının En Çok Satan Ticari Aracı” unvanını 2107 yılında da %37 pazar payı ile korudu. Düşük yakıt tüketimi ile işletme maliyetlerine destek olurken, sınıfının lideri olan 2,6 m3’lük yükleme hacmi, 2.6m’lik yükleme uzunluğu ve 650 kg’ın üzerinde maksimum yükleme kapasitesi ile müşterilerin günlük iş hayatında kolaylık sağlıyor.
- Transit Custom Van: 2017 yılında elde ettiği %52 pazar payı ile “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını devam ettirdi. Transit Custom Van, 105Ps ten 170Ps’e varan güç ve 360Nm den 405Nm’ye varan tork değerleriyle güçlü ve ekonomik motor seçenekleri sunuyor.
- Transit Van: “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını 2017 yılında da korudu ve %45 pazar payı elde etti. 2 litre 130Ps-170Ps arasında 385Nm-405Nm’lik değerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue motoru ile bir önceki nesil motora göre %13’e varan yakıt avantajı sunarken otomatik vites seçeneği ile sürüş konforunu artırıyor.
- Transit Connect: Yenilenen yüzü, ön tampon ve ızgarası ile dinamik bir görünüme kavuşan ve tasarımı ile sınıfında öne çıkan Transit Connect, 1,5 litre 100Ps ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip motorla müşterilerin beklediği gücü sağlıyor.
- Transit Kamyonet: “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanını, 2017 yılında elde ettiği %75 pazar payı ile koruyor. Yeni 2.0 litre TDCi motoru ile daha yüksek performans ve düşük yakıt tüketimini birleştirirken maliyetleri düşürmek için garanti süresini 3 yıl sınırsız kilometre olarak genişletiyor.
- Ranger: Geçen yıl %13 paya sahip olan pikap pazarında yükselen bir performans sergileyen Ranger, 80cm’lik sınıfının lider sudan geçiş kapasitesi ile 2.2 litre 160Ps ve 3.2L 200Ps’lik güçlü motorlarıyla 3500 kg’a varan çekme kapasitesi ile öne çıkıyor.
- Tourneo Courier: 2014 yılının Mayıs ayında satışa sunulduğundan bu yana “Sınıfının En Çok Satan Aracı” unvanına sahip. 2017 yılında satılan 2 araçtan biri olan Tourneo Courier, %49,7’lik pazar payı ile zirvedeki yerini korudu.
- Transit Minibüs: 2017 yılındaki %35’lik Pazar payı ile “Minibüs Pazarının Lider Markası” olmayı sürdürdü. Yolcu kapasitesi 10+1’den 19+1’e varan seçeneklerle geniş bir ürün yelpazesi sunan Transit Minibüs, standart olarak sunulan yüksekliği ayarlanabilir 3 noktalı emniyet kemerleri ile her yaştaki yolcular güvenli seyahat sağlayarak segmentinde fark yaratıyor.
- Tourneo Custom: 2012 yılının Mayıs ayında satışa sunulduğundan beri başarılı performansını devam ettiren Tourneo Custom, 2017 yılında kendi pazarında %16,5’lık pay elde etti. Otomatik vitesi, Arka Havalı Süspansiyonu ile daha konforlu hale gelen Tourneo Custom, 2 litre 170Ps 405Nm’lik değerlere sahip yeni nesil çevreci Ecoblue motoru ile bir önceki nesil motora göre %13’e varan yakıt avantajı sağlıyor.
- Tourneo Connect: 1.5L 120Ps ve çevre dostu Euro 6 emisyon seviyesine sahip motorla sunulan Tourneo Connect, Akıllı Hız Sınırlandırıcı, 8 ileri hızlı otomatik şanzımanı ve segmentinde tek olan anahtarsız giriş sistemi ile güvenlik ve konfor sağlıyor.