Ford ticari ailesi zirvedeki yerini koruyor

Ford Otosan, ticari araç ailesinin en yeni üyelerini, özel bir lansmanda bir araya getirdi. Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Yücetürk, “Türkiye’nin ve Avrupa’nın ‘en çok tercih edilen ticari araç markası’ olan Ford, zirvedeki yerini koruyor” dedi.

Ford Otosan, hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri ile ilk kez “aile fotoğrafı” verdi. Ticaret dünyasında bir simge haline gelen Ford ticari araçları, müşterilerin ihtiyaç duyduğu pratikliği, hareketliliği, optimum kullanım maliyetini ve düşük yakıt tüketimini bir arada sunuyor. Ford ticari araç ailesinin en yeni üyeleri Transit Courier, Transit Custom Van, Transit Van, Transit Connect, Transit Kamyonet, Ranger, Tourneo Courier, Transit Minibüs, Tourneo Custom ve Tourneo Connect modellerinin sahneye çıktığı lansmana Ford Otosan Pazarlama, Satış ve Satış Sonrası Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ev sahipliği yaptı. Ford hafif ve orta ticari araç ailesinin en yeni üyeleri, ilk kez yan yana durarak “aile fotoğrafı” verdi. Türkiye’nin en köklü ve en büyük sanayi şirketi Ford Otosan olarak “en genç ticari ailesini” sahneye çıkarmaktan gurur duyduklarını belirten Yücetürk, şunları söyledi: “Ford Otosan olarak, 50 yılı aşkın süredir ürettiğimiz Transit ve sonrasında gelişen, büyüyen ticari araç ürün portföyümüzle Türkiye ve Avrupa pazarlarındaki ticari araç liderliğimizi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Geçen yıl, hafif ve orta ticari araç pazarında satışlarımızı 71.214 adede ve pazar payımızı yüzde 30.5’e yükselterek, Türkiye ticari araç pazarındaki liderliğimizi bir kez daha pekiştirdik. Avrupa pazarında ise Ford, son 2 yıldır devam ettirdiği pazar liderliğinin yanı sıra, son 25 yılın en iyi Ocak ayı satış başarısını da yakalayarak Avrupa’nın en çok tercih edilen ticari araç markası oldu.”

YENİLENEN FORD TİCARİ AİLESİ