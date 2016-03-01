Son Dakika:
 
       

Son haberler

Fotoğraf-Video

Hyundai iki modelin dünya prömiyerini yapacak

Hyundai iki modelin dünya prömiyerini yapacak

Honda Type R ve NSX ile ilgi odağı olacak

Honda Type R ve NSX ile ilgi odağı olacak

Mercedes E-Serisi Coupe ve All-Terrain ilk kez sahne alıyor

Mercedes E-Serisi Coupe ve All-Terrain ilk kez sahne alıyor

Peugeot 5008 Türkiye ile buluşacak

Peugeot 5008 Türkiye ile buluşacak

Formula 1 Türkiye’ye geri mi dönüyor?

Formula 1 Türkiye’ye geri mi dönüyor?

2017’nin otomobili Renault Megane Sedan oldu

2017’nin otomobili Renault Megane Sedan oldu

Ticari kiralamayla pazar %30 büyür

Ticari kiralamayla pazar %30 büyür

En ucuz dizel otomatik SUV: Dacia Duster

En ucuz dizel otomatik SUV: Dacia Duster

Makyajlı 301 Türkiye’de satışa sunuldu

Makyajlı 301 Türkiye’de satışa sunuldu

Autoshow’da Ford GT ile hız sınırı aşılacak

Autoshow’da Ford GT ile hız sınırı aşılacak

Çok Okunan haberler

Oto Gündem E-Dergi

Open publication - Free publishing

Etiketler

2016 2017 araç auto avrupa benzinli dacia dizel donanım faiz fiat fiyat fiyatı ford haber honda hyundai indirim kampanya marka model motor ne kadar nissan opel oto otogundem otogundemi otomatik otomobil otomobil gundemi otomobil haberleri otomobil kampanyaları otomobiller otomotiv performans peugeot renault sedan suv test toyota tüketim türkiye yeni

Ford’dan Autoshow’a özel kaçırılmayacak kampanya

Ford’dan Autoshow’a özel kaçırılmayacak kampanya
10 saat önce
Facebook 0 Twitter 0

Bu yıl 21-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Autoshow Fuarı’nda performans serisi araçlardan SUV modellerine ve yeni Fiesta’ya uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak Ford, Autoshow’a katılan ziyaretçilere özel bir kampanya sunacak.

Autoshow Fuarı’nda Ford standını ziyaret ederek bilgilerini bırakan tüm ziyaretçiler, %4’e varan oranlarda indirim sağlayan hediye çeklerinden birine sahip olabilecek.
“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir döneme başlayan Ford, bu yıl 21-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Autoshow Fuarı’nda müşterilerine cazip fırsat ve indirimleri sunmaya hazırlanıyor. Autoshow’da Ford standını ziyaret ederek bilgilerini bırakan ziyaretçiler, 2016 ve 2017 model binek araçlarda perakende satış fiyatı üzerinden %4’e varan indirim sağlayan hediye çeklerinden birine sahip olabilecek.

PERAKENDE SATIŞ FİYATI ÜZERİNDEN İNDİRİM

Kampanya kapsamında ziyaretçilere 2016 model Mondeo, Fiesta ST-Line, Focus ST-Line ve tüm 1.0L EcoBoost motorlu araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %4 indirim sağlayan hediye çekleri sunulacak. Ayrıca, diğer 2016 model binek araçlarda** tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 indirim fırsatı sağlanacak. Kampanya ile 2017 model tüm binek araçlarda tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 oranında indirim sunulacak. İndirim kuponu üzerinde yer alan “QR” kodu mobil cihazından okutan müşteriler, araçlar için sunulan belirlenmiş indirim tutarlarına ulaşabilecek. Müşterilerin hediye çeklerini Türkiye genelindeki Ford yetkili satıcılarına ibraz etmeleri kampanyadan faydalanmaları için yeterli olacak.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Benzer Haberler

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bilgi

    LS Medya
    Otogundem Dergisi
    Cep : 0507 302 01 22
    aliyildirim@otogundem.com.tr
    msn : otogundem@gmail.com

İletişim

© 2015 www.otogundem.com.tr