Ford’dan Autoshow’a özel kaçırılmayacak kampanya

10 saat önce

Bu yıl 21-30 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek Autoshow Fuarı’nda performans serisi araçlardan SUV modellerine ve yeni Fiesta’ya uzanan geniş ürün portföyünü otomobil severlerle buluşturacak Ford, Autoshow’a katılan ziyaretçilere özel bir kampanya sunacak.

Autoshow Fuarı’nda Ford standını ziyaret ederek bilgilerini bırakan tüm ziyaretçiler, %4’e varan oranlarda indirim sağlayan hediye çeklerinden birine sahip olabilecek.

“Bir Başka” konseptiyle Türkiye pazarında yeni bir döneme başlayan Ford, bu yıl 21-30 Nisan tarihleri arasında İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek Autoshow Fuarı’nda müşterilerine cazip fırsat ve indirimleri sunmaya hazırlanıyor. Autoshow’da Ford standını ziyaret ederek bilgilerini bırakan ziyaretçiler, 2016 ve 2017 model binek araçlarda perakende satış fiyatı üzerinden %4’e varan indirim sağlayan hediye çeklerinden birine sahip olabilecek.

PERAKENDE SATIŞ FİYATI ÜZERİNDEN İNDİRİM

Kampanya kapsamında ziyaretçilere 2016 model Mondeo, Fiesta ST-Line, Focus ST-Line ve tüm 1.0L EcoBoost motorlu araçlar için tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %4 indirim sağlayan hediye çekleri sunulacak. Ayrıca, diğer 2016 model binek araçlarda** tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 indirim fırsatı sağlanacak. Kampanya ile 2017 model tüm binek araçlarda tavsiye edilen perakende satış fiyatı üzerinden %2 oranında indirim sunulacak. İndirim kuponu üzerinde yer alan “QR” kodu mobil cihazından okutan müşteriler, araçlar için sunulan belirlenmiş indirim tutarlarına ulaşabilecek. Müşterilerin hediye çeklerini Türkiye genelindeki Ford yetkili satıcılarına ibraz etmeleri kampanyadan faydalanmaları için yeterli olacak.