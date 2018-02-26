Ford SUV segmentindeki heybetli oyuncusu Edge’yi yeniledi. Cenevre’de sahne alacak olan araç 238 beygir güçle geliyor.

SUV atağını ileri teknoloji donanımları ve verimli sürüş teknolojilerine sahip modelleriyle sürdüren Ford, ailenin yenilenen en büyük üyesi Yeni Ford Edge ile Cenevre Otomobil Fuarı’nda yerini almaya hazırlanıyor. Ford SUV ailesinin zirvesinde yer alan Edge, sportif ST Line donanımı, yenilikçi sürüş destek teknolojileri, güçlü motoru ve premium konfor sunan donanımlarıyla Avrupalı otomobil severler ile buluşuyor.

238 BEYGİR GÜCÜNDE

Yeni Ford Edge’i, SUV ailesinin en teknolojik modeli haline getiren sürüş destek teknolojileri arasında ikincil çarpışma freni, acil durum manevra destek sistemi, geliştirilmiş adaptif hız kontrol sistemi ve şerit hizalama sistemleri bulunuyor. Çift turbolu motorla büyük bir değişim yaşayan Yeni Edge’de, 2.0 litrelik EcoBlue çift turbolu dizel motorun en güçlü versiyonu, 238 PS azami güç sunuyor. Yeni motor yakıt verimliliğini optimize ederek kullanıcılara avantaj sağlıyor. Edge’in yeni güçlü motoru, 8 ileri tam otomatik şanzıman ve 4×4 çekiş sistemiyle sunulabiliyor.

FORD EDGE ST-LİNE

Ford’un benzersiz Performance ailesinin tasarım detaylarını barındıran ST-Line donanımı ile sahneye çıkacak yeni Ford Edge, premium sedefli beyaz gövde rengi ile dış tasarımında stil sahibi bir görünüme bürünüyor. Yeni Edge’in geniş ön ızgarası, yeni ön farları, siyah renk 20 inç alüminyum jant seçeneği ‘sportif’ karakterine vurgu yapıyor.

ZENGİN DONANIM

Yeni Edge’in iç tasarımında da yenilikler hemen göze çarpıyor. Apple CarPlay ile eşleştirilebilen Ford’un sofistike SYNC 3 araç içi bilgi ve eğlence sistemi, 8 inç renkli dokunmatik ekranla destekleniyor. Ford ve Bang & Olufsen’in işbirliği ile geliştirilen B&O Play ses sistemi, ısıtmalı ve soğutmalı deri koltuklar Ford Edge’i premium sınıfına konumlandırıyor.